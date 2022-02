Walentynki w sieciach: Co przygotowały Biedronka, Lidl i Netto?

Walentynki w Biedronce

Czekoladki, świeże kwiaty, bielizna czy piżamy – to cześć oferty, którą Biedronka przygotowała dla zakochanych od 10 lutego. Co jeszcze zaprocentuje największy w Polsce detalista?

W walentynkowej ofercie Biedronki znajduje się m.in. 11 róż w cenie 7,99 zł za bukiet. Można zdecydować się również na bukiet składający się z 15 polskich tulipanów w cenie 18,99 zł, lub nieco większy – złożony z 19 sztuk – za 23,99 zł. Dwupędowy storczyk będzie dostępny w cenie 49,99 zł za sztukę, róże w doniczce w cenie 9,99 zł za sztukę czy azalie za 6,99 zł.

Nie zabrakło dedykowanych na tę okazję słodkości. W aktualnej ofercie Biedronki znajdują się m.in. słodycze marki Lindt, które zostały objęte promocją „2+1” (przy zakupie trzech produktów z kartą Moja Biedronka, zostanie udzielony rabat na najtańszy z nich). Dostępne są także pralinki marki Wedel czy Ptasie Mleczko w cenie od 9,49 zł za opakowanie, bombonierki Mon Cheri (12,99 zł), praliny Rafaello (8,99 zł) i czekoladki Ferrero Rocher (od 8,99 zł za opakowanie).

W promocyjnej ofercie Biedronki z okazji Walentynek znalazły się także różnego rodzaju kosmetyki. Część z nich została objęta promocją „1+1” (przy zakupie dwóch produktów z kartą Moja Biedronka). Do wyboru są m.in. perfumy marki Adidas, akcesoria do golenia Gillette czy odżywcze produkty do pielęgnacji twarzy dla kobiet i mężczyzn.

Specjalnie z okazji święta zakochanych Biedronka oferuje także m.in. różowe winogrona w cenie 8,99 zł za kilogram, słodkie truskawki (3,99 zł za opakowanie), maliny (7,61 zł za opakowanie) oraz sycylijskie pomarańcze w specjalnej cenie 9,51 zł za opakowanie.

W walentynkowej ofercie Biedronki znajdują się także nieco bardziej intymne propozycje prezentów, na przykład koronkowe body w cenie 39,99 zł (dostępne w rozmiarach od S do XL). Do kupienia będą także satynowe piżamy (34,99 zł) czy elegancki damski szlafrok, dostępny w dwóch modelach, w cenie 39,99 zł. W walentynkowej ofercie Biedronki znajduje się również koronkowa bielizna: majtki oraz biustonosze marki Tom&Rose, których ceny zaczynają się od 19,99 zł.

Walentynki w Lidlu

Specjalna, walentynkowa oferta dostępna jest w sklepach stacjonarnych Lidl oraz na lidl.pl od 3 lutego do wyczerpania zapasów.

Lidl także proponuje bieliznę. W ofercie znajdziemy m.in. koszulkę nocną (29,99 zł/ 1 szt.) oraz biustonosze – od 14,99 zł za sztukę i figi damskie – już od 7,99 zł za sztukę.

Od 3 lutego w Lidlu dostępna jest specjalna oferta na akcesoria sygnowane nazwiskiem topmodelki, Alessandry Ambrosio. W sprzedaży m.in. suszarka z jonizacją (79,90 zł/ 1 zestaw), szczotka prostująca z jonizacją (69,90 zł/ 1 zestaw) oraz obrotowa lokówkosuszarka z jonizacją (99 zł/ 1 zestaw) oraz wielofunkcyjny zestaw do stylizacji 7 w 1 (89,90 zł/ 1 zestaw).

Sieć nie zapomina także o panach. W najnowszej ofercie znajdziemy szeroki wybór skarpetek z humorystycznymi motywami (4,99 zł/ 1 para). W ofercie znajdą się także męskie bokserki sprzedawane w zestawie dwóch sztuk (21,98 zł/ 1 zestaw).

Lidl przygotował również wybór walentynkowych win. Oferta jest dostępna we wszystkich stacjonarnych sklepach Lidla od 7 do 19 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Klasyczną propozycją jest czerwone, wytrawne wino „Signos” Red Blend (cena promocyjna 19,99 zł/0,75 I/1 but.). Najbardziej walentynkową propozycję stanowi z kolei Spätburgunder Rosé (cena promocyjna 14,99 zł/0,75 I/1 but.). Najbardziej zaskakuje z kolei Today my name is Queen (cena z kuponem w aplikacji Lidl Plus 34,99 zł/0,75 I/1 but.). To czerwone, musujące, półsłodkie wino, o delikatnym, owocowym stylu. Wybór sommeliera to czerwone, wytrawne Chianti Riserva, Corte Alle Mura (cena promocyjna 19,99 zł/0,75 I/1 but.).

Walentynki w Netto

Duńska sieć sklepów przygotowała specjalną ofertę kwiatów i słodkości obowiązującą w dniach 10-12 lutego, a także ofertę upominków dostępną od 10 lutego do wyczerpania zapasów.

W ofercie sieci znajdują się np. klasyczne róże – pojedyncza (róża singiel za 9,99 zł) lub cały bukiet kwiatów krótszych (dł. 25 cm, 15 szt. za 9,99 zł) lub dłuższych (dł. 50 cm, 7 szt. za 14,99 zł). Dostępny jest także gęstszy bukiet (dł. 40 cm, 20 szt. za 27,99 zł), jak również bukiet okolicznościowy (różne rodzaje za 26,99 zł). Klienci mogą wybrać kwiat w doniczce np. kalanchoe w doniczce z sercem (11,99 zł), kalanchoe w ceramice (12,99 zł), dendrobium (23,99 zł), jeden ze storczyków (2 pędowy Premium za 34,99 zł lub 1-pędowy kaskada za 36,99 zł) lub Anturium w ceramice z sercem na doniczce (24,99 zł).

Netto proponuje również kawę (kawa mielona MK Cafe za 19,99 zł za 500 g, kawa mielona Qualità Oro Lavazza za 17,99 zł za 250 g) lub herbatę. Ta ostatnia dostępna jest teraz w Netto w walentynkowej odsłonie – m.in. herbata Teekanne „All you need is love” (12,99 zł) i herbata owocowa Teekanne różne rodzaje – Hot Love, Passion, Love za 9,99 zł (2+1). W sklepach można też znaleźć pasujący do tej okazji zestaw kubków „Mr. Right” i „Mrs always Right” (2 szt. za 19 zł), szklanki z podwójnymi ściankami z wewnętrzną częścią w kształcie serca (29 złza 2 szt.) lub filiżankę porcelanową (za 19 zł).

Netto oferuje także czekoladki Lindor Lindt w pudełku w kształcie serca (10,99 zł), pączki serce (1,99 zł za 1 szt.), lizaki (różne rodzaje, od 2,99 zł) lub pierniki lukrowane Serca Toruńskie Kopernik (za 2,99 zł). Z klasycznych słodyczy Netto proponuje praliny Ferrero Rocher (18,99 zł), czekoladkami Merci (13,99 zł) czy torcik piernikowy Kopernik (za 6,99 zł). Z kolei miłośnicy czekolady znajdą w Netto czekoladę mleczną Terravita w różnych rodzajach (7,99 zł) oraz czekoladowe babeczki z sosem czekoladowym Browni ETi (4,99 zł). Specjalnie na walentynki Netto przewidziało w ofercie także truskawki w opakowaniu w kształcie serca (12,99 zł za 340 g), a także duży zestaw słodkości i kaw „Tulipan” (59,99 zł).

Netto nie zapominało o akcesoriach. W ofercie: poduszka serce (45 zł), pluszak-serce (25 zł), duży pluszowy miś z sercem z napisem „I love you” (59 zł), pluszowe pieski (29 zł), a także malutkie maskotki (od 10 zł). Nie zabrakło również dekoracji: neonu z napisem „love” lub w kształcie ust (39 zł) czy metalowych lampek LED w kształcie serca (55 zł).

Walentynki w Makro

„Okazje do zakochania” to oferta sieci Makro Polska na tegoroczne święto. Oprócz słodkości, pluszaków i walentynkowych gadżetów Makro proponuje wina: hiszpańskie wino La Sastreria, włoskie różowe wino od znanego producenta Freixenet, hiszpańskie różowe wino Torres Esmeralda Rose z Katalonii, francuskie różowe wino znad rzeki Loara w wersji półsłodkiej, czyli Laurent Rose d’Anjou.

Nietypową propozycją Makro jest włoskie wino z nutą czekolady Rosso Nobile al Cioccalata.

Walentynki w Spar

Sieć SPAR na Walentynki proponuje swoim klientom pralinki, czekoladki, cukierki i bombonierki w specjalnych cenach. W Walentynkowej promocji można też kupić słodycze Lindt i Ferrero Rocher, a także kawę oraz bitą śmietanę.