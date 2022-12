Walka o belgijskie Metro wchodzi w decydującą fazę

Sąd rozpatrzył cztery oferty na belgijski oddział Makro Cash & Carry: kandydaci mieli możliwość obrony swoich racji w obecności związków zawodowych i setek pracowników. Nolf otrzymał kilka szczególnie krytycznych pytań, dotyczących jego planu wykupu menedżerskiego.

Zaniżona oferta byłego prezesa

Prezes oferuje 110 tys. euro za dziesięć sklepów i twierdzi, że może zagwarantować trzyletnie bezpieczeństwo pracy dla ponad 600 pracowników (około 100 więcej niż przejęłaby hurtownia Sligro), co według niego byłoby warte kolejne 39 do 100 mln euro. Jednak zmuszony był przyznać, że nie ma na to faktycznych środków. Nolf powiedział związkom, że wciąż szuka współfinansujących to przedsięwzięcie. Nie jest też jasne, dlaczego wycena gwarancji pracy została nagle podniesiona z poprzednich 30–50 mln euro do nawet 100 mln euro.

Oferta prezesa jest dużo niższa nawet od szacowanej wartości likwidacyjnej sklepów, co oznacza, że ​​może nawet w ogóle nie być zgodna z przepisami. Z prawnego punktu widzenia każda oferta musi być co najmniej równa wartości likwidacyjnej, chociaż to wartość gwarancji pracy była przedmiotem dyskusji w sądzie.

Jaka jest oferta Silgro?

Wybór Sligro zdaje się być o wiele lepszą opcją, z ofertą opiewającą na 60 mln euro – szczególnie, że hurtownia jest skłonna zrezygnować ze sklepu w Gandawie bez zmniejszania oferowanej kwoty. Skorzytsałaby na tym firma Van Zon, która również jest zainteresowana tym sklepem i zaoferowała za niego 400 tys. euro. Ponadto holenderska hurtownia byłaby już gotowa do rozpoczęcia konwersji w ciągu kilku dni.

Co dalej z Makro?

W przypadku Makro cash&carry, siostrzanej firmy Metro, niepewność utrzyma się nieco dłużej. Obecny właściciel holdingu z siedzibą w Luksemburgu musi zdecydować, czy sam przystąpi do sprzedaży likwidacyjnej, czy ogłosić bankructwo w styczniu. Do końca grudnia sklepy działają i trwają w nich wyprzedaże.