Walka o pracowników handlu przybiera na sile. Jakie stawki?

W handlu wciąż brakuje pracowników. W niektórych sieciach liczba zatrudnionych uległa zmniejszeniu.

Detaliści obecni na polskim rynku zapowiedzieli już podwyżki. Ile zarobią pracownicy popularnych sieci?

W branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest około 1,5 – 2 mln osób, co czyni ten sektor największym pracodawcą w Polsce. W sklepach pracuje największy odsetek zatrudnionych (według GUS to 4,6 proc. ogólnej liczby pracowników). Od kilku lat handel mierzy się jednak z brakami kadrowymi, a luki tej nie wypełnili nawet uchodźcy z Ukrainy. Jak wynika z danych zgromadzonych przez organizacje związkowe zrzeszone w Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, poziom zatrudnienia w sklepach poszczególnych sieci handlowych zmalał w ciągu ostatniego roku o 10 lub nawet 15 proc. W dobie szalejącej inflacji, oczekiwania kandydatów rosną. Co proponują im sieci?

Lidl: Ile zarobią pracownicy w 2023 roku?

Lidl już w listopadzie ogłosił podwyżki dla pracowników, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. W przyszłym roku sieć zapowiedziała utworzenie 1 400 nowych etatów. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł. Lidl ma w Polsce blisko 900 sklepów i zatrudnia 27 tys. osób.

Jak podał detalista, od nowego roku pracownicy sklepów będą zarabiać od

4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po

roku pracy - 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach

stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. W przypadku pensji

załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do

5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wyniesie - 5050

zł brutto do 5500 zł brutto, a po dwóch latach zatrudnienia od 5300

zł brutto do 5800 zł brutto.

Aldi: Ile zarobią pracownicy w 2023 roku?

Od stycznia 2023 roku ALDI wprowadza podwyżki na wszystkich stanowiskach w obszarze sprzedaży, centrach dystrybucyjnych i administracji oraz podnosi wartość kart przedpłaconych. Na wzrost wynagrodzeń dyskonter przeznaczy 21,6 mln zł. Sieć ma w Polsce 241 sklepów i zatrudnia ponad 4 tys. pracowników. Firma chce mieć w naszym kraju nawet 600 placówek.

Zarobki pracowników w sklepach ALDI w styczniu 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy będą wynosić od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy. Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.

Biedronka: Ile zarobią pracownicy w 2023 roku?

Ponad 60 tys. pracowników sieci Biedronka w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzyma od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie wyższe o kwotę od ok. 500 do 700 zł w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska. Biedronk​a w skali roku przeznaczy na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach prawie 600 mln zł. Biedronka zatrudnia w sumie 77 tys. osób i ma już ponas 3,3 tys. placówek.

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. nie mniej niż 3950 zł do 4300 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4100 zł do 4550 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł.

Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

Handel musi podnosić płace

Od 1 stycznia 2023 roku, minimalna kwota wynagrodzenia wyniesie 3490 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 480 zł. Płaca minimalna zostanie podniesiona dwa razy. Pierwszy raz 1 stycznia, drugi - 1 lipca (3 600 zł brutto).

- Informacja o wysokości wzrostu płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę spowodowała zaniepokojenie wśród pracodawców. Wynika to między innymi z tego, że to kolejna podwyżka z którą firmy będą musiały zmierzyć się w przyszłym roku. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że wiele organizacji musi skonfrontować swoją ofertę pracy z lokalnym niskim poziomem bezrobocia, które szczególnie wpływa na osoby pracujące w branży handlowej. Od lat obserwujemy wysoką wrażliwość pracowników sektora handlu na występujące lokalnie różnice w wynagrodzeniach. Pracodawcy, chcąc uniknąć odpływu doświadczonych pracowników rozpoczęli już proces podnoszenia wynagrodzeń - mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Bogdan Grabczyk, ekspert rynku pracy Manpower.

Czy to wystarczy, by uczynić zatrudnienie w handlu bardziej atrakcyjnym? Zdaniem związkowców warunki pracy w sieciach z roku na rok ulegają systematycznemu pogorszeniu. Jak wynika z danych zgromadzonych przez organizacje związkowe zrzeszone w Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, poziom zatrudnienia w sklepach poszczególnych sieci handlowych zmalał w ciągu ostatniego roku o 10 lub nawet 15 proc. W tym samym okresie obroty sieci handlowych znacznie wzrosły.

- Trudno o bardziej wyraźny dowód, że zyski dyskontów, super- i hipermarketów działających w naszym kraju są budowane kosztem coraz większego wyzysku pracowników - uważa Krajowa Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”.

Czy nowe propozycje detalistów spełnią oczekiwania zatrudnionych w tym sektorze?