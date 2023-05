Walka o władzę w 7-Eleven. Amerykanie wtrącają się do zarządzania

- Podział 7-Eleven zagroziłby przyszłemu wzrostowi sieci sklepów convenience, odcinając ją od siły jej matki w branży spożywczej - skomentował dyrektor naczelny japońskiej Seven & i Holdings Co Ltd.

ValueAct Capital chce podziału 7-Eleven

Komentarze Ryuichi Isaki pojawiają się w czasie, gdy stoi on w obliczu apelu ze strony akcjonariusza ValueAct Capital, firmy inwestycyjnej z siedzibą w San Francisco, która posiada 4,4% udziałów w rozrastającym się japońskim konglomeracie handlu detalicznego.

ValueAct od dawna krytycznie odnosi się do struktury konglomeratu Seven & i, wzywając do wydzielenia sieci 7-Eleven lub sprzedaży całej firmy, ale Isaka powiedział, że nie byłoby to w najlepszym interesie firmy.

Akcjonariusze vs. zarząd firmy. Rożne wizje

„Kiedy myślimy o rozwoju działalności sklepów convenience w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, jesteśmy otwarci na rozważenie wszystkich opcji, ale uważamy, że nie jest to właściwa decyzja, aby oddzielić się teraz”, powiedział Isaka w wywiadzie.

W kwietniu ValueAct zwiększył presję na firmę, wzywając do odejścia Isaki i mówiąc, że jest odpowiedzialny za „wadliwą strategię”.

ValueAct chce również zastąpić trzech innych dyrektorów firmy na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy pod koniec tego miesiąca.

Isaka powiedział, że 7-Eleven polega na personelu i know-how sieci supermarketów Seven & i.