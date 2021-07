Walmart, IKEA i H&M, Castorama w kampanii Race to Zero

fot. firmy handlowe walczą ze zmianami klimatu

Grupa H&M, Ingka (grupa IKEA), Kingfisher oraz Walmart nawiązują współpracę w ramach wspólnej kampanii Race to Zero, która ma na celu zapobieganie skutkom zmian klimatu. To nowa inicjatywa stworzona we współpracy z agendą ONZ ds. klimatu UNFCCC ze wsparciem Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD).

Tylko 5% sieci handlowych na świecie, względem łącznych przychodów przemysłu globalnego, zobowiązało się do podjęcia istotnych działań w celu zatrzymania procesu globalnego ocieplenia zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.

Peter Bakker, prezes Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju, czyli głównego organizatora kampanii, dodaje: - Nasza kampania to zachęta dla wszystkich firm, aby podjąć kroki w kwestii klimatu, zwłaszcza że to właśnie przedsiębiorstwa coraz bardziej mają do czynienia z ryzykiem, jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie – w procesie łańcucha wartości czy bieżących operacji.

Sieci sklepów mogą dołączyć do inicjatywy Race to Zero, dążącą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku, oraz do osiągniecia zerowej emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 roku. Kampania pomaga firmom osiągnąć założone cele poprzez opracowanie wytycznych dla poszczególnych sektorów i dostęp do najlepszych praktyk.