Walmart wyprzedza konkurencję. Dostawy za pomocą dronów stają się faktem

Walmart ma być pierwszym dużym sprzedawcą detalicznym, który używa dronów do dostaw. Sieć supermarketów twierdzi, że do końca tego roku około czterech milionów amerykańskich gospodarstw domowych będzie mogło w ten sposób odbierać paczki. Gospodarstwa, o których mowa, są rozmieszczone w sześciu różnych stanach: w niektórych częściach Arizony, Arkansas, Florydy, Teksasu, Utah i Wirginii klienci mogą otrzymać ponad milion paczek rocznie za pomocą drona - podaje The Guardian.

Drony Walmarta - jakie zamówienia dostarczą

Początkowo zamówienia będą niewielkie, o maksymalnej wadze 4,5 kg. Podczas wcześniejszych testów drony dostarczały głównie artykuły gospodarstwa domowego i testy na koronawirusa, ale Walmart widzi znacznie więcej możliwości. Potencjalny asortyment obejmuje do 100 tys. różnych produktów w wielu kategoriach, od przekąsek po baterie i detergenty. Sieć twierdzi, że jednym z najczęściej dostarczanych produktów były dania z makaronu instant.

Drony-dostawcy - jak to działa?

Drony są zdalnie sterowane przez operatorów partnera DroneUp i wylądują na podjazdach lub podwórkach klientów. Walmart pobierze opłatę za dostawę w wysokości 3,99 dolara. Byłby to pierwszy program dostaw za pośrednictwem dronów na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych.

9 na 10 Amerykanów mieszka w promieniu 10 mil od jednego z hipermarketów Wamlmart. W ten sposób zamówienia będą pakowane w sklepach, a następnie przylecą do domu konsumenta, gdzie paczka zostanie opuszczona na ziemię za pomocą kabla. Takie dostawy będą startować z wybranych 37 sklepów.