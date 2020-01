Wanzl: Modne sklepy muszą dobrze prezentować się w instastory klientów

fot. Wanzl

Wanzl przwiduje, że małe kontenerowe sklepy będą święciły tryumfy w miastach, gdzie przedstawiciele pokolenia Z będą sobie mogli kupić wegańskie dania gotowe i podgrzać je w mikrofalówce. Na wsiach te same sklepy będą mogły stać się centrami lokalnych społeczności, z asortymentem od okolicznych gospodarzy.

Motto mobilnych sklepów kontenerowych: małe, ale potężne! Najmniejsze sklepy można zaprojektować, wyprodukować, zmontować i uruchomić w bardzo krótkim czasie. Oczywiście skierowane są głównie do Pokolenia Z, bo oferują kolorowe sałatki, egzotyczne i organiczne zupy zamiast curry z kiełbasy i smażonej ryby z sałatką ziemniaczaną.To także doskonałe tło do następnej historii na Instagramie itp. Cyfrowi tubylcy chcą wszystkiego i to od razu. Dlatego na znaczeniu będzie zyskiwać koncepcja samoobsługowych placówek 24/7. Do kontenera wchodzi się więc za pomocą aplikacji na smartfona i robi zakupy w formule bezobsługowej, skanując kody QR i płacąc w aplikacji mobilnej.

Taki sam kontener postawiony na wsi może stać się sklepem z lokalną żywnością, dostarczaną przez okolicznych rolników - wskazuje Wanzl.