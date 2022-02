Warka startuje z drugą edycją wydarzenia gamingowego

W 2021 roku Warka wkroczyła do świata gamingu dzięki autorskiej platformie Warka Planet of Gamers. W turnieju zmierzyło się ośmiu popularnych influencerów. Teraz marka powraca do formatu i w kwietniu organizuje drugą edycję wydarzenia. Ambasadorem projektu został ubiegłoroczny triumfator – Pago. W kwietniu w szranki staną: Pago, Lachu, Brunecia, Leh, Tyris i Xayoo, którzy zmierzą się ze sobą w czterech grach. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia.