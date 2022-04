Warka z loterią promocyjną. Do wygrania wyjazdy do Kataru

W tym roku po raz pierwszy promocyjnych kodów można szukać na opakowaniach całej wareckiej rodziny – Warka Jasne Pełne, Warka Strong oraz Warka Radler (3,5% i 0,0%). Aktywacja wsparta jest komunikacją na opakowaniach, materiałami POS w punktach sprzedaży oraz kampanią ATL. Loteria potrwa do końca sierpnia 2022.

Loteria Warki - do kiedy potrwa?

Loteria Warki trwać będzie do końca sierpnia br. Codziennie do wygrania są wyjazdy do Kataru z pakietem atrakcji, w tym zwiedzanie miasta i oglądanie meczów piłkarskich w nieoczywistych lokalizacjach oraz wyjazdy na pustynię, podczas których każdy będzie miał szansę odkryć rozrywkową stronę swojej natury. Na konsumentów czekają również cztery miliony piw. Aby mieć szansę na wygraną, należy kupić dowolne piwo marki Warka i sprawdzić napis pod kapslem lub zawleczką. Informacja o wygranym piwie widoczna jest od razu. Kody spod kapsli i zawleczek należy zarejestrować na stronie www.radler.pl lub www.warka.com.pl i w ten sposób wziąć udział w losowaniu wyjazdów do Kataru.

Nowa aktywacja wsparta jest komunikacją na opakowaniach, materiałami POS w punktach sprzedaży oraz silną kampanią ATL, w tym dedykowanym spotem TV, nawiązującym do nowego pozycjonowania marki – Warka po stronie rozrywki. W sklepach pojawiły się już także ujednolicone opakowania Warki Radler.

Za kreację oraz komunikację ATL odpowiada 2012 Agency. Kampanie dla Warki planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Działania PR prowadzi agencja HOPE.