Warsaw Trade Tower ma nowego najemcę. Dołącza do Inmedio i piekarni Gorąco Polecam

F45 to globalna sieć klubów fitness specjalizująca się w innowacyjnych, intensywnych treningach funkcjonalnych, które są nastawione na wyniki. Treningi F45 angażują wszystkie grupy mięśni w celu wzmocnienia całego ciała i poprawy swojego samopoczucia. Druga siłownia tej sieci w Warszawie otworzy się na parterze Warsaw Trade Tower na początku 2022 roku i będzie dostępna zarówno dla pracowników biurowca, jak i gości z zewnątrz.

W budynku funkcjonuje już m.in. przedszkole Kids&Co, piekarnia Gorąco Polecam Nowakowski, kiosk Inmedio, butik Via Duomo oraz nowa kawiarnia Cups&Mugs, a niebawem gości przywita też restauracja należąca do sieci Nutri Mind. Od niedawna pracownicy mają do swojego użytku Paczkomaty InPost.