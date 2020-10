Warszawa: Niższy czynsz w lokalach użytkowych do końca stanu epidemii

Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z pomocy Warszawy w zakresie obniżki czynszu w lokalach użytkowych. Pozwala na to uchwała Rady m.st. Warszawy, która wydłuża okres niższego czynszu do zakończenia stanu epidemii Covid-19.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXI/909/2020 zmienia zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerzona zostaje możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez okresowe obniżki czynszu, w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia. Taką obniżkę, będzie można zastosować, kiedy spadek dochodów najemców lub konieczność całkowitego zamknięcia lokalu, nastąpi z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra lub Rady Ministrów. Okres obniżki przedłużony jest o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, ze względu na to, że w pierwszym miesiącu kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. Ograniczenie stosowania tych zwolnień jednorazowo na 5 lat nie będzie miał zastosowania. Ci którzy złożyli już taki wniosek wiosną, nie muszą go składać ponownie.

Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?

Jeśli do tej pory nie korzystano z obniżek czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, można wystąpić o wsparcie.

Wówczas należy przygotować wniosek o obniżkę i wysłać go do jednostki miasta, w której zawarło się umowę najmu (wniosek może zostać przesłany mailowo). Do wniosku powinny zostać dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu?

Jeśli firma otrzymała obniżkę czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nie musi składać kolejnych wniosków o obniżkę.

Jest proszona o przesyłanie, tak jak do tej pory, dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.



Obniżka czynszu do kosztów utrzymania lokalu obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy lokal pozostaje zamknięty.