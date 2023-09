Warszawskie sklepy Lidla dostaną towar szybciej. Magazyn w Piorunowie wystartował

Nowy magazyn Lidla jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną, system wykorzystania wody deszczowej i stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

13 magazynów Lidla w Polsce

Na blisko 68 000 mkw. hali magazynowej ma pracować ok. 200 osób. Magazyn będzie obsługiwał aglomerację warszawską.

Obiekt wybudowała firma Erbud. Jej wynagrodzenie za ten projekt to 309 540 357,00 zł netto.

Przypomnijmy, centrum dystrybucji niemieckiego dyskontera ma powstać także w Gietrzwałdzie. Wokół planów jego budowy było głośno. Przeciwnicy inwestycji obawiają się głównie wzrostu ruchu wozów ciężarowych na DK16 oraz zniszczenia walorów krajobrazowych przez hale Lidla.

Kolejny magazyn Lidla będzie zlokalizowany ma terenie Bytomia, przy granicy z Piekarami Śląskimi. W ramach inwestycji planowane są: budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi w części pierwszej przedsięwzięcia(o powierzchni ok. 69 500 mkw.); w ramach części drugiej planuje się zwiększenie powierzchni obiektu do ok. 80 500 mkw.

Zarobki magazyniera w Lidlu

Początkujący pracownik magazynu, zajmujący się kompletowaniem towaru (komisjoner) zatrudniony przez Lidla otrzymuje pensję w wysokości od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto.