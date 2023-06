Warsztaty w letniej strefie Rituals w warszawskiej Cafe Podrygi

20. czerwca marka Rituals Cosmetics startuje z letnią strefą w Cafe Podrygi, inspirowaną kolekcją The Ritual of Karma. Do końca lipca wszyscy chętni będą mogli skorzystać z szeregu wakacyjnych atrakcji oraz wziąć udział w cyklicznych zajęciach i warsztatach.