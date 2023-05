Warunki pracy w Dino się poprawią?

Dino na koniec marca 2023 r. liczyło 2210 sklepów.

Sieć zatrudniała w 2022 r. 37 386 ludzi.

4 maja spółka Dino Polska poda wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku.

Dino chce zadbać o lepsze samopoczucie swoich pracowników

Spółka Dino Polska poszukuje obecnie specjalisty ds. doświadczeń pracownika. Czym będzie zajmował się specjalista? Będzie odpowiedzialny za uczestnictwo we wdrażaniu nowych pracowników do organizacji; przeprowadzanie cyklicznych badań opinii pracowników; wsparcie w kwestiach organizacyjnych i operacyjnych związanych z onboardingiem; szkoleniami; pracę indywidualną z pracownikami i przełożonymi w celach rozwojowych, aktywne uczestnictwo w kreowaniu polityki personalnej zgodnej ze strategią i wartościami firmy. Od kandydatów Dino oczekuje m.in.

doświadczenia w prowadzeniu badań opinii pracowników lub innych badań HR. Co oferuje Dino? m.in. pracę w renomowanej firmie notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, atrakcyjne wynagrodzenie.

Benefity pracownicze w Dino

Pakiet benefitów pracowniczych w Dino obejmuje prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz członków rodziny; dodatkowe ubezpieczenie, w tym NNW dla dzieci i młodzieży, komunikacyjne i majątkowe; kartę Medicover Sport oraz pożyczki pracownicze.

Jaki jest system wynagradzania w Dino?

System wynagradzania w Dino Polska obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne wynikające z systemu motywacyjnego. Spółka podaje, że „wynagrodzenie stałe, wypłacane w cyklach miesięcznych, ustalane jest na poziomie godziwym, zapewniającym pracownikom co najmniej bezpieczny standard życia, a spółce konkurencyjność na rynku pracy”. Część motywacyjna występuje w formie premii. Pracownicy marketów wypracowują premie finansowe, których wysokość jest pochodną zrealizowanych przez dany market planów sprzedażowych oraz poziomu strat towarowych.

- Spółka dba, aby każdy pracownik miał równy dostęp do rozwoju zawodowego i otrzymywał takie same wynagrodzenie za taką samą wykonaną pracę. W poszczególnych obszarach działalności funkcjonuje wystandaryzowana siatka wynagrodzeń podstawowych, taka sama dla kobiet i mężczyzn, eliminująca problem luki płacowej. Premie i nagrody wypłacane są natomiast w zależności od zrealizowanych zadań i w związku z tym różnią się pomiędzy pracownikami. W części działalności spółka stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Jego zasady są takie same

dla wszystkich pracowników, natomiast wynikające z niego wynagrodzenia zależą od ilości wykonanej pracy i w związku z tym mogą się różnić pomiędzy pracownikami - czytamy w raporcie Dino za 2022 rok.