Wasz Sklep Spar kusi premią dla 100 pierwszych franczyzobiorców

Wasz Sklep Spar jest spółką zależną The Spar Group Ltd, fot. materiały spółki

Wasz Sklep Spar ruszył z oficjalną stroną internetową sieci Spar w Polsce. Spółka zaprasza przedsiębiorców do dołączenia do "wielkiej rodziny SPAR". Firma podkreśla, że zapewnia atrakcyjne premie finansowe dla pierwszych 100 przedsiębiorców, którzy podpiszą umowę o współpracy.

10 lutego spółki Spar International, Spar Group i Spar Polska poinformowały o podpisaniu porozumienie dotyczącego dalszego rozwoju marki Spar w naszym kraju. Spar Group został wyłącznym operatorem marki Spar na terenie Polski. Detaliści, którzy chcą działać pod marką Spar, mogą kontaktować się ze spółką Wasz Sklep Spar – która jest zainteresowana dynamicznym rozwojem sieci pod nazwą Spar.

Porozumienie zaowocowało uruchomieniem oficjalnej strony internetowej sieci Spar w Polsce, która od miesięcy miała status "w przygotowaniu".

Wasz Sklep Spar jest spółką zależną The Spar Group Ltd., która działa na rynku od 56 lat i jest obecna w 10 państwach. W skład sieci Spar, zarządzanej przez The Spar Group Ltd., wchodzi obecnie 3500 sklepów.

- Priorytetem i głównym celem Wasz Sklep Spar w Polsce jest stworzenie dobrowolnej sieci partnerskiej, w której największą wartością jest budowanie trwałych i uczciwych relacji biznesowych opartych na wspólnym zaufaniu i szacunku. Dlatego Wasz Sklep Spar chciałaby zaprosić wszystkich niezależnych przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem współpracy, do dołączenia do wielkiej rodziny SPAR. Wasz Sklep Spar zapewni atrakcyjne premie finansowe dla pierwszych 100 przedsiębiorców, którzy podpiszą umowę o współpracy - zachęca spółka na nowej stronie.

Detaliści mogą działać w Polsce w ramach trzech konceptów: EUROSPAR ( format supermarketów o pow. sprzedaży od 1001 do 3000 m2), SPAR ( od201 do 1000 m2) oraz SPAR EXPRESS (od 100 do 200 m2).

Na razie sieć ma jeden sklep - otwarty 28 listopada 2019 r. supermarket w warszawskim CH Blue City.