Wawel promuje w kampanii Królewskie Mleczko

W ramach promocji przygotowano intensywną kampanię, fot. materiały prasowe

Wawel rusza z kampanią promującą wprowadzony w ostatnim czasie do swojego portfolio produkt - Królewskie Mleczko Waniliowe. W ramach promocji przygotowano szeroko zasięgową kampanię w TV i w kinach w całej Polsce. Od stycznia trwa także silne wsparcie produktu w digitalu.

Najnowsza kampania Wawel promująca Królewskie Mleczko Waniliowe rusza już w marcu.

Spot wyróżnia nowoczesna, intrygująca forma bazująca na animacji wykonanej techniką motion design. Spot podkreśla to, co najważniejsze, czyli główne atrybuty produktowe - lekkość, delikatność i oryginalny okrągły kształt pianek. Pastelowa kolorystyka animacji nawiązuje do opakowania, a nowoczesna i dynamiczna ścieżka dźwiękowa dodaje charakteru całości.

W ramach promocji przygotowano intensywną kampanię - spoty TV obejmujące najbardziej zasięgowe stacje (TVN, Polsat, TVP, a także stacje tematyczne). Reklama widoczna będzie także w salach kinowych w całej Polsce. Najnowszy spot będzie można obejrzeć już od marca. Dodatkowo od stycznia trwa także szeroko zasięgowa kampania digital, czyli komunikacja obejmująca działania w Social Media, Display i Video, a także aktywności PR.

Przeczytaj także: Wiosenne nowości od marki Odra

Za produkcję Studio Produkcyjne Lemon oraz Televisor, za obsługę PR agencja Great Minds, a za zakup mediów dom mediowy METs