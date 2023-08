Wayne Hodson: Chcemy, aby marka Spar kojarzyła się z dobrą jakością w przystępnych cenach

Ponadto w dotychczasowej ofercie marki SPAR można kupić chipsy wielozbożowe z komosą ryżową oraz bakalie: orzechy i mieszankę studencką, żurawinę, śliwki, rodzynki, figi czy daktyle.

SPAR: Chcemy, aby nasza marka kojarzyła się z bardzo dobrą jakością w przystępnych cenach

„Od dłuższego czasu rozwijamy naszą markę własną i wprowadzamy do oferty wyjątkowo atrakcyjne produkty – dostosowane do potrzeb naszych klientów. Chcemy, aby marka SPAR kojarzyła się z bardzo dobrą jakością w przystępnych cenach. Dlatego mocno stawiamy na szeroką ofertę, aby każdy znalazł coś dla siebie. Smaczne przekąski na podróż czy wycieczkę, dania gotowe Fresh to go – pozwolą naszym klientom oszczędzić cenny czas i wykorzystać go na swoje ulubione aktywności” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Produkty zostały przygotowane we współpracy z polskimi producentami. Dodatkowo marka SPAR oferuje również produkty z importu w ramach grupy – na przykład oliwy, oliwki, kosmetyki, produkty non food czy chemię gospodarczą.

SPAR rozszerza ofertę marki własnej

Niedawno marka SPAR rozszerzyła ofertę napojów o wodę źródlaną, soki oraz musy w tubkach, a także lemoniady marki Fresh to go. W sumie dało to 17 nowych indeksów. Na sezon letni sieć przygotowała również linię lodów i sorbetów pod marką własną SPAR. Oferta objęła 4 indeksy lodów o pojemności 900 ml oraz 4 warianty lodów 1 litr, a także 3 indeksy orzeźwiających sorbetów o pojemności 500 ml.

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych oraz napojów Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.