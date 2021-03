Ważna rola kobiet w handlu

fot. Żabka

Kobiety w biznesie wciąż stanowią mniejszy odsetek na stanowiskach kierowniczych od mężczyzn. W przeprowadzonych przez Grand Thornton badaniach „Women in Business 2020” wynika, że w skali globalnej tylko 29% kobiet zajmuje miejsca w kadrze kierowniczej, zaś mężczyźni 71%. Żabka jako jedna z niewielu na rynku posiada parytet w zarządzie i potwierdza, że to właśnie kobiety i ich wysokie kompetencje wpływają na sukces całej firmy. O rozwoju kobiet w obszarze sprzedaży opowiedzą trzy dyrektorki regionów w Żabce: Małgorzata Jasionowska, Agnieszka Leszczynska oraz Anna Sasin.

Pochodzą z różnych miast, przeszły różną drogę zawodową, dziś zarządzają regionami sprzedażowymi największej sieci convenience w Polsce. Każda zaczynała swoją współpracę z Żabką na innym stanowisku. Małgorzata jako jedna z nielicznych osób dołączyła do firmy od razu na stanowisko managera ds. sprzedaży. Agnieszka pełniła najpierw funkcję trenera w centrali firmy, gdzie uczyła franczyzobiorców jak zarządzać produktami świeżymi w sklepie. Z kolei historia Anny, jak mówi ona sama, potoczyła się trochę nietypowo, ponieważ wcale nie myślała o pracy w handlu detalicznym.

- Wcześniej pracowałam w dużej sieci dyskontowej oraz koncernie kosmetycznym i chemiczno-farmaceutycznym. Zaciekawił mnie rozwój sieci Żabka i pojawiające się kolejne sklepy w mojej okolicy domu. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o tym biznesie i być może otworzyć sklep. Wysłałam zgłoszenie, natomiast firma zaproponowała mi ze względu na moje doświadczenie stanowisko partnera ds. sprzedaży. Wychodząc z założenia, że każdą szansę trzeba wykorzystać, pojechałam na spotkanie rekrutacyjne i zostałam – opowiada Anna.

Dynamiczna praca

Wszystkie trzy pełnią obecnie funkcję dyrektorek regionalnych. Wymaga ona nie tylko wypełniania obowiązków w biurze, ale też „w terenie”. Polega zarówno na koordynowaniu i organizacji pracy placówek, nad którymi sprawują nadzór, jak i rozwijaniu kompetencji oraz motywowaniu współpracowników. Każda w swoim regionie zarządza nawet kilkuset osobami, dlatego pracę tę charakteryzuje duża dynamika działań.

Rola dyrektorek regionalnych związana jest z dużą odpowiedzialnością za zwrot sprzedaży. Do ich głównych zadań należą analiza i kontrola wyników sprzedażowych oraz dążenie do ich maksymalizacji, obserwowanie rynku i zmieniających się na nim trendów, budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz partnerami firmy. Ponadto bardzo istotne jest negocjowanie korzystnych kontraktów, wpływających na rozwój sieci w regionie, tak by zawsze uzyskać wartość dodaną w biznesie.

- Typowy dzień to szeroko rozumiana analiza wyników, budowanie celów, praca nad standardami i przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do budowania sprawnego, efektywnego, zmotywowanego zespołu. Realizując taką codzienność, nie można zapomnieć o kontakcie z naszymi franczyzobiorcami. Rolą dyrektora w codziennej pracy nie jest tylko analizowanie zestawień, ale przede wszystkim budowanie relacji z ludźmi, żeby to, co potem wdrażamy, było zrozumiałe i skuteczne – mówi Agnieszka.

