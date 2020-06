Wearfits dostał 1 mln zł na proces digitalizacji obuwia

fot. Wearfits

WEARFITS - polski startup tworzący rozwiązania wspierające sprzedaż odzieży i obuwia dzięki technologiom 3D i AR (rozszerzonej rzeczywistości) - otrzymał 1 mln zł od funduszu BLDG Venture. Kwota inwestycji zostanie przeznaczona na zautomatyzowanie procesu digitalizacji obuwia.

WEARFITS podpisał także umowy na akcelerację w ramach programów Startup Spark oraz S5 - Akcelerator Technologii 5G. Partnerem Startup Spark jest Indigo Nails. Celem współpracy jest wdrożenie procesu digitalizacji odzieży do postaci modeli 3D oraz zaimplementowanie wirtualnej przymierzalni dla nowo powstającej marki odzieżowej. Natomiast w ramach akceleratora 5G startup będzie pracował nad rozwiązaniami wykorzystującymi rzeczywistość rozszerzoną (AR) we współpracy z partnerem z branży modowej.

Firma została założona przez Katarzynę Burdę, Łukasza Rzepeckiego i Krzysztofa Hrycaka. WEARFITS oferuje klientom digitalizację kolekcji do postaci modeli 3D oraz wizualizację produktów, podstawową analitykę AR i sprzedaż w rozszerzonej rzeczywistości.

Wizją startupu jest umożliwienie producentom odzieży i obuwia zastąpienie tradycyjnych zdjęć fotorealistycznymi modelami 3D, tworzonymi już na etapie projektowania. Docelowo, startup z Krakowa chce umożliwić producentom najpierw sprzedaż, a następnie produkcję.

W najbliższych miesiącach startup będzie koncentrował się na pozyskiwaniu klientów z Polski i zagranicy, a także na budowie zautomatyzowanego skanera obuwia i dalszym rozwoju technologii AR, której rynek szacuje się na 50 miliardów dolarów do 2024 roku.