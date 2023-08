.Wedel poleca przekąskę do tornistra

Minionkowa przekąska

Dzięki współpracy E.Wedel z najpopularniejszą, animowaną serią wszechczasów, stworzoną przez Illumination Studio – „Minionki”, w wedlowskim portfolio nie brakuje produktów z wizerunkiem tych kultowych bohaterów. Teraz, z okazji nowego roku szkolnego, do oferty dołączają dwie nowości, które idealnie sprawdzą się w roli słodkiej przekąski. Mowa o wedlowskich batonach. Pierwszy z nich, Banana, to batonik z nadzieniem o smaku bananowym, który dostępny będzie tylko w ramach oferty limitowanej. Do stałej oferty dołączy natomiast Truskawa z nadzieniem o smaku truskawkowym.

Oba warianty wzbogacone zostały o pyszne dodatki, tj. przyjemnie chrupiące chrupki, a także kwaśne drobinki owoców. Takie połączenie tworzy idealną całość pomiędzy owocowym smakiem a delikatną czekoladą. Wyjątkowa kompozycja i dobór dodatków sprawiają, że zarówno Banana, jak i Truskawa to gwarancja słodkiej, multisensorycznej przyjemności. Nowe batony od E.Wedel, niezależnie od wieku dziecka, będą świetnym uzupełnieniem szkolnej „śniadaniówki” każdego ucznia.

Nowe wedlowskie batony na licencji dostępne będą w sprzedaży od końca sierpnia. Wariant Banana pojawi się jako IN&OUT, natomiast Truskawa w portfolio E.Wedel zagości na stałe.

Kultowy smak

Z myślą o konsumentach, którzy preferują tradycyjne smaki i ponadczasowe produkty, marka E.Wedel poleca kultowego wafelka WW. Jego charakterystyczny smak uwielbiany jest przez przedstawicieli wielu pokoleń. Nic dziwnego, ponieważ produkt stanowi połączenie kruchych wafelków przełożonych aksamitnym nadzieniem orzechowym w oryginalnej wedlowskiej czekoladzie mlecznej. Co więcej, to przekąska, którą można łatwo się podzielić. Każdy wafelek składa się bowiem z czterech części. Teraz ten kultowy przysmak dostępny będzie w nowym opakowaniu z odświeżoną szatą graficzną.

Choć klasyczny, żółty kolor opakowania pozostał bez zmian, to bardziej widoczny stał się czerwony napis „WW”. Na pierwszym planie pojawiła się natomiast wizualizacja przełamanego wafelka. WW dostarcza mnóstwa czekoladowej przyjemności, dlatego tym bardziej warto mieć go ze sobą podczas szkolnej przerwy. Wafelek WW dostępny jest w szerokiej sprzedaży.