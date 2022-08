Weekend darmowej dostawy z Pocztą Polską w ramach akcji Back to school

Od lipca br. Poczta Polska prowadzi akcję sprzedażową „Back to school”, skierowaną do sklepów internetowych oferujących towary i akcesoria szkolne dla dzieci i młodzieży. Jej elementem jest weekend darmowej dostawy. W dniach od 2 do 4 września dostawy produktów zakupionych u partnerów akcji realizowane Pocztexem (przesyłki kurierskie) będą bezpłatne.