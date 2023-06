Weekend w Wenecji w konkursie marki Aperol

Zasady udziału w konkursie „Czekamy na Was w Wenecji!” są niezwykle proste. Wystarczy zakupić przynajmniej jedną butelkę marki Aperol o dowolnej pojemności, zachować dowód zakupu i zarejestrować go na stronie: konkurs.aperol.com, a także odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: „Kogo zabierzesz do Wenecji i dlaczego właśnie w takim gronie chcesz posmakować włoskiego stylu życia?”.

O wygranej zadecyduje kreatywność i oryginalność zgłoszeń – to one mają szansę zaprowadzić uczestników wprost ku pięknej Wenecji, gdzie laureat nagrody głównej wraz z trójką swoich przyjaciół w dniach 13-15.10.2023 r. spędzi niezapomniany weekend. Na miejscu marka Aperol zapewni całej grupie niezwykłe atrakcje, w tym towarzystwo Cristiny Catese, włoskiej szefowej kuchni, która od lat zaraża Polaków pasją do gotowania i stylu życia rodem ze słonecznej Italii. Weź udział w konkursie i zanurz się w świecie włoskich smaków, kultury i niepowtarzalnej atmosfery!

Graj o wyjątkowe nagrody od Aperol

Poza nagrodą główną, na uczestników czekają dodatkowo atrakcyjne nagrody. Co tydzień można wygrać ekskluzywne zestawy kieliszków do serwowania Aperol Spritz®, które pomogą stworzyć atmosferę prawdziwego aperitivo także w domu oraz dwuosobowe wejściówki do sieci kin Multikino. Co miesiąc do zdobycia jest idealny letni zestaw gadżetów marki Aperol, obejmujący walizkę, czapkę, torbę płócienną, ręcznik oraz butelkę filtrującą wodę – czyli wszystko to, co może przydać się podczas wakacyjnych wyjazdów. Drugą nagrodą miesięczną jest udział dla zwycięzców i osoby towarzyszącej w inspirujących warsztatach kulinarnych, podczas których Cristina Catese zdradzi, jak przygotowywać podawane podczas aperitivo klasyczne włoskie przekąski, a także idealny koktajl Aperol Spritz®.

Konkurs organizowany przez markę Aperol potrwa od 5 czerwca do 3 września 2023 roku. Więcej informacji i regulamin znaleźć można na stronie: konkurs.aperol.com