Weekend z meksykańską kuchnią w Carrefour

Rusza wyjątkowy weekend poświęcony kuchni meksykańskiej. W warszawskim hipermarkecie Carrefour w Westfield Arkadia odbędzie się wydarzenie, które zapewni uczestnikom niezapomniane doznania kulinarne i kulturowe. Meksykańska atmosfera przy akompaniamencie zespołu Mariachi, live cooking i wiele innych atrakcji czeka na wszystkich, którzy zjawią się w sobotę w Carrefour Westfield Arkadia. Swoją obecność zapowiedział sam ambasador Meksyku – Juan Sandoval Mendiolea oraz prezes zarządu Carrefour Polska, Tareck Ouaibi.

W Carrefour w warszawskiej Arkadii odbędzie się m.in. degustacja przygotowana przez kucharkę z meksykańskiej ambasady oraz sesje gotowania na żywo, podczas których odsłonięte zostaną tajniki meksykańskiej kuchni i sposoby na sprawne przygotowanie pysznych dań. To doskonała okazja, aby odkryć nowe, oryginalne smaki dostępne w ramach konceptu Kuchni Świata.

SoboTaco to inicjatywa ambasady Meksyku w Polsce, która ma na celu promowanie kultury i gastronomii meksykańskiej. To okazja do poznania bogactwa i różnorodności kuchni meksykańskiej, która jest uznana przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo ludzkości. Ambasada zachęca także, aby eksperymentować z różnymi składnikami, sosami i przyprawami, tworząc własne unikalne kombinacje smakowe. A wszystkie niezbędne produkty klienci Carrefour znajdą łatwo na specjalnie udekorowanych ekspozycjach.

Nie zabraknie również niespodzianek dla klientów Carrefour. Podczas wydarzenia będą rozdawane gadżety, takie jak piniata, koszulki i fartuchy kucharskie z logo “SoboTaco”. Będzie także możliwość zdobycia barwnych wycinanek do dekorowania ścian lub do zawieszenia oraz kolorowanek dla dzieci w stylu słynnej artystki Fridy Kahlo.