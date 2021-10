Weekendowa „Bromocja 2+2”, czyli piwna promocja w Żabce

„Bromocja 2+2” obowiązuje we wszystkich sklepach Żabka w dniach 7-9 i 14-16 października br. lub do wyczerpania zapasów. Gratis oznacza obniżkę cenową do wartości dwóch biorących udział w akcji produktów, przy zakupie czterech.

Dwa piwa gratis

Od 7 do 9 października br. przy zakupie 2 piw w butelkach zwrotnych marek: Żywiec Jasne Pełne, Żywiec Specjalności, Warka Jasne Pełne, Warka Radler, Warka Strong, Tatra, Specjal i dostępnej tylko w Żabce marki EB, kolejne 2 można odebrać gratis.

W dniach 14-16 października br. akcją promocyjną zostaną objęte również piwa w butelkach zwrotnych marek: Królewskie, Brackie Pils, Leżajsk Pełne.

Promocja dotyczy wyłącznie nabycia jednorazowo 4 lub 8 sztuk piw objętych akcją.