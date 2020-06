Wegański trend przybiera na sile

- Wzrost popytu na wegańskie produkty spożywcze jest zaskakujący i prawdopodobnie w przyszłości ten trend będzie jeszcze silniejszy. Przemawia za tym m.in. rosnąca świadomość klientów dotyczącą wpływu mięsa na środowisko naturalne i zdrowie - zauważa sieć Tesco. Detalista wprowadza do wszystkich sklepów w Wielkiej Brytanii dwa produkty "THIS" - alternatywę bekonu i kurczaka.

Jak podaje organizacja RoślinnieJemy, 52 proc. Amerykanów uważa, że firmy produkujące żywność powinny skupić się bardziej na rozwoju roślinnych dań i alternatyw mięsa - to wyniki badania przeprowadzonego w maju 2021 przez Humane Society. Kryzys w branży mięsnej związany z epidemią koronawirusa sprawił, że konsumenci jeszcze przychylniej patrzą na roślinne opcje.

Za oceanem Beyond Meat wprowadza nowy produkt - Cookout Classic, który ma być tańszą alternatywą dla klasycznego burgera Beyond Meat. Od 22 czerwca jest on dostępny m.in. w sklepach sieci Walmart i Target. Jak mówią przedstawiciele firmy, wprowadzenie Cookout Classic "ma na celu zmniejszenie różnicy w cenie między mięsem roślinnym a białkiem zwierzęcym, dzięki czemu mięso roślinne stanie się bardziej dostępne dla większej liczby osób".