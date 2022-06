Wegańskie, proteinowe, premium - nowości na wyłączność w Lodziarni Lidla

W ofercie Gelatelli znajdziemy lody z migdałami, o smaku białej lub ciemnej czekolady, orzechowe, stracciatella, a nawet propozycje amerykańskie i proteinowe. Te ostatnie są nowością – lody zawierają wysoką zawartość białka, są niskokaloryczne oraz mają małą zawartość cukru. Marka Gelatelli to również szeroki wybór linii Premium, w niezwykłych smakach, m.in. bourbonu z wanilią, rumu z rodzynkami, słonego karmelu czy mięty.

Lody Gelatelli Premium, fot. mat. pras.

W ofercie Lodziarni Lidla pojawiły się kolejne nowości od marki Gelatelli – owocowe lody na patyku, rożki z czekoladowymi drażetkami, a także lody donut na patyku.

Z kolei marka Ballino to rożki w różnych smakach – truskawkowym, waniliowym i czekoladowym. Bon Gelati proponuje nam m.in. lody na patyku w białej czekoladzie z migdałami, a Vemondo świetnie oceniane lody wegańskie w kubku, na przykład o smaku wanilii i owoców leśnych, bananów z orzechami i czekoladą czy masła orzechowego z ciasteczkami.

Od poniedziałku 20 czerwca na półkach sklepowych pojawią się nowe, dostępne tylko w Lidl Polska smaki ręcznie robionych lodów Willisch – mleczko w tubce i czekolada firmowa z wiśniami (18,99 zł/ 500 ml/ 1 opak.). Sieć przygotowała dla nas również promocję – drugie opakowanie lodów z nadzieniem lub polewą Bon Gelati, Gelatelli lub Balino o pojemności 900 ml będzie aż o 90% tańsze dla klientów posiadających aplikację Lidl Plus. W ofercie znalazły się również tęczowe rożki Sicilia w cenie 4,69 zł za 9 sztuk oraz kolorowe wafle do lodów Amerykan – w cenie 2,75 zł a 18 sztuk z aplikacją Lidl Plus. Oferta będzie dostępna we wszystkich sklepach stacjonarnych od poniedziałku 20 czerwca do środy 22 czerwca.