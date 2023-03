Wege Siostry to rodzinna firma, która od 2017 roku produkuje roślinne alternatywy dla serów i masła. Powstają one z połączenia innowacyjnego surowca – orzechów nerkowca – oraz tradycyjnych metod serowarstwa. Bez mleka, bez glutenu, za to z żywymi kulturami bakterii i najlepszej jakości składnikami

Do VEGE lady w 6 warszawskich sklepach Carrefour*, właśnie trafiają dwa smaki flagowej linii Wege Sióstr – Toczonych z nerkowców. Produkty na bazie fermentowanych orzechów, kształtem przypominają camembert, a w konsystencji są bardzo kremowe. Idealnie sprawdzają się na desce roślinnych przekąsek, do smarowania kanapek, ale także dań na ciepło.

W VEGE ladach na konsumentów czekają dwa smaki tej linii:

● z czarnuszką

● z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim

VEGE lada odpowiada na rosnące oczekiwanie klientów, którzy są na diecie wegańskiej, wegetariańskiej lub po prostu chcą spróbować ograniczyć mięso – mówi Sylwester Mroczek, Manager Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych Carrefour Polska. – Lada pomaga klientom w ograniczeniu marnowania żywności, bo mogą kupić dokładnie taką ilość produktu, jaka jest im potrzebna. Dodatkowo produkty na wagę mają niższą cenę niż te oferowane w opakowaniach, dzięki czemu jeszcze więcej klientów będzie mogło spróbować nowych wegańskich smaków - dodaje.

Wege Siostry debiutują w wegańskiej ladzie w sklepach Carrefour, fot. mat. prasowe

Od 10 do 25 marca, w 3 warszawskich hipermarketach Carrefour oraz 3 sklepach Carrefour Bio, na wszystkie produkty marki obowiązuje promocja -10%, a dodatkowo w weekend 10-11 marca odbywać się będą degustacje.