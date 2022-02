Węgierski sklep sprzedał cukier powyżej ceny ustalonej przez rząd. Jaka spotkała go kara?

Jeden z węgierskich sklepów złamał obowiązujące przepisy i sprzedawał cukier powyżej ustalonego w przepisach limitu - o 10 forintów, czyli równowartość ok. 13 groszy.

Węgierskie ministerstwo innowacji poinformowało, że sklep, który dopuścił się złamania zasad, zapłaci sporą karę wynoszącą milion forintów. W przeliczeniu na złotówki daje to ok. 13 tys. zł. To najwyższa jak do tej pory kara, bo, jak informuje węgierski resort, dotychczas sprzedawcy zapłacili za zawyżanie cen łącznie 1,6 mln forintów, czyli ok. 20 tys. zł.

