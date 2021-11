Węglin Retail Park z nową umową najmu

- Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. podał, że 8 listopada spółka zależna tj. Węglin Retail Park sp. z o.o. zawarła ze spółką działająca w branży handlowej umowę najmu części powierzchni w planowanym do realizacji na lata 2021/2022 inwestycji Węglin Retail Park. Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia każdorazowo o kolejne 5 lat. Całkowita wartość umowy w podstawowym okresie jej obowiązywania wynosi ok. 583 tys. euro netto, co stanowi równowartość ok. 2,7 mln zł. netto - podała spółka w komunikacie.

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku niedostarczenia najemcy przez wynajmującego w terminie do 30 listopada 2021 r. oświadczenia o posiadaniu źródeł finansowania, pozwalających na budowę parku handlowego w terminie.

Przypomnijmy, że w grudniu Węglin Retail Park zawarła ze spółką Aldi pierwszą umowę najmu części powierzchni w planowanej do realizacji na lata 2021/2022 inwestycji.