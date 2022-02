WEI: Należy ułatwić Ukraińcom podjęcie pracy w Polsce

Dotąd do Polski z Ukrainy przyjeżdżały niemal wyłącznie osoby chcące tu pracować. - Dzisiaj grupa ta rozszerzy się o dzieci, niepełnosprawnych, osoby w podeszłym wieku. Tym osobom należy zapewnić schronienie, wyżywienie i status uchodźcy. W zakresie osób zdolnych do pracy – nie powinny być one zachęcane do składania wniosków o status uchodźcy, gdyż utrudnia to znalezienie pracy, której w Polsce jest nadto. Proces ubiegania się o pracę w Polsce jest jednak dla cudzoziemców wciąż zbyt skomplikowany. Należy zatem wprowadzić możliwość natychmiastowego podejmowania pracy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia dla obywateli Ukrainy - argumentuje WEI.

Postulaty WEI:

1. Pozwólmy pracować

Należy zachęcać ludzi przybywających z Ukrainy do szukania pracy, a nie do składania wniosków o status uchodźcy. Wielu przybyszów będzie mogło zarobkować, a ubieganie się o status uchodźcy na okres 6 miesięcy krępuje tę możliwość. Utrzymanie jednego uchodźcy kosztuje Skarb Państwa ok. 2000 zł miesięcznie. Należy kwaterować uciekających z Ukrainy w punktach dla uchodźców, ale zarazem bez nakłaniania do składania wniosku o status uchodźcy.

2. Zmienić prawo

Docelowo należy ustawowo umożliwić obywatelom Ukrainy podjęcie pracy w czasie oczekiwania na status uchodźcy, a także znieść warunkowo konieczność uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń na pracę. Wystarczy, że zarejestrują się w urzędzie pracy. Dodatkowo niezależnie od tego, czy dany cudzoziemiec wykorzystał już możliwość wjazdu na 3 miesiące na podstawie paszportu biometrycznego (a zarazem ruchu bezwizowego), należy w drodze rozporządzenia, pozwolić im na kolejny wjazd. Osoby te powinny być traktowane jako obcokrajowcy, a nie uchodźcy w Polsce.

3. Udoskonalić procedury

Na granicy każdy dorosły Ukrainiec powinien podawać oprócz paszportu swoje dane kontaktowe i być kierowany do urzędów pracy celem rejestracji. Urzędy pracy mają rezerwy organizacyjne i kadrowe, by udzielać informacji dotyczących pracy lub nawet pomóc w jej szukaniu. Wiele firm zgłasza wnioski o informację starosty potrzebną do zatrudnienia cudzoziemców. Należałoby spróbować nawiązać z nimi współpracę w zakresie pracowników z Ukrainy. Jeżeli firma składa taki wniosek, zatrudnia już cudzoziemców, to może potrzebować ich więcej.

4. Pomoc od UE

Unia Europejska zapewnia o solidarności względem Ukrainy, a także krajów, do których napłyną z niej uchodźcy. UE powinna zabezpieczyć oraz przekazać Polsce i innym krajom przyjmującym uchodźców, a także imigrantów z Ukrainy środki finansowe. Środki te powinny być przeznaczone na subsydia do wynajmu mieszkań dla przybyłych w wyniku wojny Ukraińców.