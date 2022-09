WeNet z kampanią telewizyjną. Chce ułatwić MŚP przejście do netu

Kampania kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP i ma za zadanie pokazać, jak przenieść swój biznes do sieci z pomocą doradców internetowych WeNet. Kreacja spotów opiera się na historiach bohaterów kampanii, którymi są właścicielka cukierni oraz Robert Korzeniowski – czterokrotny mistrz olimpijski, sportowiec, ale także przedsiębiorca. To właśnie firma WeNet pomogła Robertowi przenieść jego biznes do sieci, a on został ambasadorem marki. Spoty w kilku wersjach – 6, 15 i 30 sekundowych – dostosowane są do kanałów, w których będą wykorzystywane.

- Przez wiele lat działałem na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej zarówno w świecie rzeczywistym, jak i online. Teraz, dzięki pełniejszej obecności w sieci, mogę w sposób bardziej strategiczny podejść do promowania w Polsce konkretnych inicjatyw, które tworzę – zaznacza Robert Korzeniowski.

Integralną częścią kampanii są też działania w digitalu – na licznych portalach i w mediach społecznościowych, w tym Google, Youtube, Facebook, które obejmą takie formaty jak video, search, display, content i mailingi.

- Ostatnie dane ze Statcounter mówią o tym, że prawie 96% polskich użytkowników Internetu korzysta z wyszukiwarki Google. Z kolei 46% zapytań trafiających do Google to wyszukiwania lokalne (ich liczba na urządzeniach mobilnych w latach 2017-2019 wzrosła średnio o 250%)*, co dodatkowo podkreśla wagę lokalnego marketingu internetowego – podkreśla Marcin Durzyński, wiceprezes zarządu WeNet.

Ponad 1 000 doradców internetowych firmy WeNet pomaga przedsiębiorcom wdrożyć efektywne narzędzia marketingowe. Firma oferuje abonamentowy/subskrypcyjny model rozliczeń, który jest bardziej dostępny finansowo. Kompleksowa oferta produktów spółki obejmuje tworzenie stron www, działania SEO, lokalny marketing internetowy czy e-commerce.

- Dziś, nawet jeśli biznes działa w pełni lokalnie, może się rozwijać dzięki dobrze przygotowanej obecności w sieci, np. atrakcyjnej i funkcjonalnej stronie internetowej, widoczności na mapach czy w popularnych wyszukiwarkach – podsumowuje Katarzyna Jezierska, Dyrektor Marketingu w WeNet.

Za stworzenie koncepcji kreatywnej i produkcję spotów kampanii odpowiada Change, za dodatkowe wsparcie kreatywne w online Spot&Dot. Planowaniem i zakupem mediów w TV zajął się dom mediowy Value Media, a w digital ‘u Sales&more.