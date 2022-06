Westfield Arkadia i Legia Schools ze sportowymi sobotami przed galerią

„Sportowe soboty” – to cykl zajęć sportowych dla dzieci, który rozpocznie się 25 czerwca i potrwa przez pięć kolejnych sobót do 23 lipca. Treningi odbędą się pod patronatem Legii Warszawa i poprowadzą je licencjonowani instruktorzy, którzy na co dzień pracują w Legia Schools, oraz animatorzy.