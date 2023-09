Westfield Mokotów dostarczy środki higieny osobistej do dwóch kolejnych placówek

Westfield Mokotów od lat aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności i stara się wspierać ją w różnorodnych ważnych tematach. Dlatego też zdecydowano o nawiązaniu współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja i rozpoczęciu kampanii mającej na celu normalizację tematów związanych z miesiączkowaniem oraz wsparciem kobiet w dostępie do środków higieny menstruacyjnej. W ramach „Menstruacja – zwykła sprawa” w marcu 2023 r. w XLIII LO im Kazimierza Wielkiego, LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, a także w Domu Kultury KADR pojawiły się dyspensery Heyday z bezpłatnymi podpaskami i tamponami. Placówki te, w ramach propagowania wiedzy na temat prawidłowego dbania o siebie podczas okresu, rozwiesiły także plakaty informacyjne oraz ulotki dot. miesiączkowania. Teraz dołączyły do nich nowe placówki.

W ramach rozszerzania akcji „Menstruacja – zwykła sprawa” do współpracy zaproszono kolejną szkołę ponadpodstawową - Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, w którym uczennice już od początku roku szkolonego mogą liczyć na bezpłatne podpaski i tampony. W szkole pojawią się również plakaty i ulotki, z których będzie można się dowiedzieć jak prawidłowo dbać o siebie podczas okresu.

Jednak szkoły to nie jedyne miejsca gdzie dostęp do bezpłatnych podpasek i tamponów jest niezwykle ważny i pomocny. Innym takim miejscem bez wątpienia są szpitale a szczególnie Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dlatego Westfield Mokotów postanowiło ponownie nawiązać współpracę ze swoim sąsiadem – Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA w Warszawie i wyposażyć SOR, szpitalne poradnie a także Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych (to wsparcie dla mam przebywających na oddziale wraz ze swoimi dziećmi) w dyspensery z podpaskami i tamponami.