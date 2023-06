Westfield Summer Festival – lato pełne atrakcji w Warszawie

Z tegorocznego badania przeprowadzonego na zlecenie Travelplanet.pl wynika, że co piąty Polak zdecydowanie nie planuje w tym roku wakacyjnych wyjazdów. Z propozycją dla tych, którzy zostaną w mieście, wychodzi centrum handlowe Westfield Arkadia. Atrakcje zaplanowane w ramach Westfield Summer Festival będą odbywały się przez całe wakacje od środy do soboty. W tym czasie na terenie zielonym przed obiektem stanie scena, będąca centrum wszystkich organizowanych wydarzeń. A tych nie zabraknie!

– W Westfield Arkadia nie zwalniamy tempa nawet w okresie wakacyjnym. Latem, kiedy często towarzyszy nam uczucie rozluźnienia, chcemy zachęcić naszych klientów do podejmowania ciekawych aktywności, wspólnie z rodziną i przyjaciółmi – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Sportowe atrakcje na Westfield Summer Festival

W każdą środę od 21 czerwca do końca lipca, o godz. 17.00 odwiedzający Westfield Arkadia będą mogli wziąć udział w zajęciach Zumby z trenerem z klubu fitness Zdrofit Michałem Kurpetem. To świetna propozycja nie tylko dla miłośników zajęć tanecznych, ale także wszystkich osób, które poszukują pomysłu na aktywność po pracy.

Z kolei w soboty, dzięki współpracy z żoliborskim studiem Anya Yoga, na terenie Westfield Arkadia będą odbywały się zajęcia porannej jogi na trawie. Wszyscy chętni mogą wziąć w nich udział co sobotę, o godz. 10.00 od 24 czerwca do 2 września.

Specjalną, sportową atrakcję centrum przygotowało także z myślą o dzieciach. W sierpniu powróci cykl „Sportowe soboty” z Legia Schools. W ramach niego najmłodsi będą mogli co sobotę wspólnie, aktywnie spędzić czas, trenując różne dyscypliny sportowe.

Hity srebrnego ekranu i lato pełne muzycznych emocji

Atrakcje zostały zaplanowane także na czwartkowe i piątkowe wieczory. W każdy czwartek od 22 czerwca do końca sierpnia na terenie zielonym przed Westfield Arkadia odbywać się będą seanse kina letniego na świeżym powietrzu. Będzie to okazja, by na wygodnych leżakach obejrzeć cykl filmów na dużym ekranie. Zaplanowane projekcje to:

· „King Richard: Zwycięska rodzina” (22 czerwca),

· „Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów” (29 czerwca),

· „IO” (6 lipca),

· „W trójkącie” (13 lipca),

· „Piosenki o miłości” (20 lipca),

· „Batman” (27 lipca),

· Podróż za jeden uśmiech (3 sierpnia),

· Silent Twins (10 sierpnia),

· Bezmiar (17 sierpnia),

· Wieloryb (24 sierpnia),

· Sokół z masłem orzechowym (31 sierpnia).

Natomiast w piątki o godz. 20 scena przed Westfield Arkadia będzie należała do artystów. W ramach Westfield Summer Festival x Santander Letnie Brzmienia na terenie obiektu odbędzie się wakacyjny cykl koncertów najzdolniejszych twórców młodego pokolenia.

W czerwcu wystąpią: Tynsky – zaledwie 20-letni wykonawca, który trafił na billboard na Times Square i supportował zespół Simply Red w łódzkiej Atlas Arenie (23 czerwca) oraz Ania Leon – pierwsze szlify zdobywała w Los Angeles, a teraz zaprasza polskich słuchaczy do świata dark popu (30 czerwca).

Na lipiec również zaplanowano dwa koncerty. 7 lipca na scenie pojawi się Julia Pośnik – wybrana przez Spotify do topowej dziesiątki artystów, których twórczości nie można przegapić, jej historię opisał kultowy magazyn Rolling Stone. Tydzień później, czyli 14 lipca swoją twórczość zaprezentuje Stach Bukowski – człowiek i zespół w jednym, który łączy młodzieńczą świeżość z muzyczną dojrzałością, a gitarowe brzmienia z subtelnością i zmysłowością.

Westfield Summer Festival potrwa od 21 czerwca do 2 września. Wszystkie atrakcje odbywające się w ramach wydarzenia są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy.