WeSub: subskrybcja pomaga rozwiać dylemat, kiedy ponosić koszty inwestycji

Koronakryzys wywarł ogromną presję tak na firmy, jak i instytucje publiczne. Zwycięsko wyjdą z niego ci, którzy będą w stanie utrzymać lub zwiększyć jakość świadczonych usług przy zachowaniu lub zmniejszeniu kosztów własnych. Tutaj Grupa WeSub upatruje swojej niszy. Poprzez autorskie rozwiązania subskrypcyjne, pomaga rozwiązywać dylemat inwestycji – kiedy ponosić ich koszt?

- Subskrypcja pozwala obniżyć próg realizacji inwestycji. Ponieważ przedmiotem umowy nie jest własność – jak przy kredycie czy leasingu – tylko „korzystanie”, możemy zaoferować o wiele niższy koszt dla przedsiębiorcy. Wierzymy, że to biznes wie czego potrzebuje, by efektywnie rosnąć. My dostarczamy elastycznego finansowania, które pozwala tę wizję realizować, bez ponoszenia kosztów własności - mówi Mariusz Szałagan, partner zarządzający, Grupa WeSub

W ramach Grupy WeSub zintegrowano rozwiązania subskrypcyjne, takie jak RentUp - zawieranie umów w pełni elektronicznie w zautomatyzowanym procesie, KODI Tech czy KODI Tech Suisse - zawieranie umów indywidualnie, w oparciu o różne modele korzystania ze środków trwałych. W 2020 roku KODI Tech powołało projekt KODI Tech Suisse – rozwijany dalej przez WeSub, który świadczy usługi subskrypcji na terenie Szwajcarii.

Subskrypcje od WeSub można rozszerzać lub zmniejszać o kolejne środki trwałe, w zależności od aktualnych potrzeb. Jest to rozwiązanie dla firm, które np. otrzymują 12-miesięczny kontrakt, ale nie mają pewności jego przedłużenia.



WeSub doradztwa firmom w zakresie transformacji do modelu subskrypcyjnego i pomaga w ekspansji na najbardziej wymagających rynkach zagranicznych, w tym m.in. szwajcarskim.