Wiadomość tygodnia: Carrefour znalazł nabywcę na polskie sklepy

Fundusz Mid Europa Partners finalizuje transakcję zakupu polskiego oddziału Carrefour.

Nie udzielamy informacji oraz nie komentujemy doniesień dotyczących transakcji, w które rzekomo jesteśmy zaangażowani - podają nam przedstawiciele Mid Europa Partners.

Francuska centrala Grupy Carrefour dementuje doniesienia - przekazało nam polskie biuro prasowe sieci.

Rok temu, w połowie 2021 roku, francuski magazyn „Challenges”, informował, że prezes Grupy Carrefour Alexandre Bompard zamierza pozbyć się dwóch lokalnych oddziałów – w Polsce i na Tajwanie, a poszukiwanie nabywców zlecił firmie doradczej KPMG.

Na początku ub.r. przejęciem Carrefoura interesowała się kanadyjska grupa Couche-Tard, jednak rząd Francji odrzucił tę propozycję, uzasadniając swoje stanowisko troską o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Na stole była też oferta od Grupy Auchan.

Teraz słyszymy, że sprawa polskiego oddziału jest już przesądzona, a trafi on w ręce funduszu Mid Europa Partners.

Dlaczego francuski Carrefour sprzedaje polski biznes?

- Jeśli informacje dotyczące sprzedaży polskiego oddziału Carrefoura się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z elementem przygotowania się Grupy do fuzji. Polegać to ma, sądzę, na skupieniu się na najbardziej obiecujących rynkach, czyli rynku narodowym Francji i rynkach Ameryki Płd. - mówił nam Andrzej Faliński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Jak wyjaśnił chodzi o strategię zakładającą redukcję ryzyk w otoczeniu Grupy, wynikających tak z zawirowań globalnych, jak i regionalnych. - Polska niestety jest w centrum ostatniego wielkiego „wiru", czyli inwazji Rosji na Ukrainę i niepewności pociąganej przez pytanie „co będzie dalej?". Do tego dochodzi sytuacja inflacyjna w Polsce i dość chwiejna, ale generalnie raczej nieprzyjazna, polityka wobec sieci handlowych oraz dość dziwaczna praktyka korzystania przez Polskę z członkostwa w Unii Europejskiej - wyjaśnił ekspert.

Zdaniem naszego rozmówcy, Carrefour chce uniknąć skutków niestabilności.

- Nawet pozytywne, zdawałoby się dane z tego roku, np. ponad 33% wzrost sprzedaży detalicznej w kwietniu przy ok 8% wzrostu w lutym, pokazują , że nadchodzi czas dość gwałtownych procesów w sektorze handlu, a wzrosty stają się zapisami postępów inflacji, a może nawet stagflacji. Wyniki Carrefour miał niezłe w Polsce, ale widocznie nasz rynek krajowy nie pasuje do strategii Grupy na przyszłość. Szkoda, jeśli ostatecznie dojdzie do wyjścia z Polski silnej Grupy europejskiej, bo próżni oczywiście nie będzie i ktoś (wskazuje się na wymieniany fundusz) zagospodaruje przecież zakupione aktywa, ale liczy się tez pewien kulturowo-polityczny aspekt obecności firm zagranicznych w Polsce - podsumowuje Andrzej Faliński.

Franczyza rozwiązaniem problemu?

Zmiany właścicielskie w polskim oddziale Carrefoura nie były zaskoczeniem dla osób związanych z branżą.

- Spodziewaliśmy się tego. Przewiduję, że Carrefour stanie się siecią stricte franczyzową - mówi nam osoba związana z handlem.

Jak wyjaśnia, od jakiegoś czasu menedżerowie tej sieci sami prowadzą sklepy Carrefoura w tej formule.

Jeśli potwierdzą się informacje o tym, że nowym właścicielem Carrefoura ma zostać fundusz Mid Europa Partners, były właściciel Żabki, przypuszczenia naszego rozmówcy mogą okazać się uzasadnione.

Czy Carrefour pasuje do Mid Europa Partners?

Mid Europa Partners to wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeśli chodzi o handel fundusz najbardziej kojarzy się z siecią Żabka. Spółka była w portfelu Mid Europa przez 6 lat.

W 2017 roku CVC Capital Partners ogłosiła, że poprzez swoje fundusze, nabyła spółkę Żabka Polska od Mid Europa Partners.

Sprzedaż Żabki jest największą transakcją w historii polskiego rynku handlu detalicznego i zarazem największą transakcją wyjścia z inwestycji funduszu private equity w Polsce.

Paweł Padusiński, partner w Mid Europa Partners, szef warszawskiego biura, który od początku zaangażowany jest w inwestycję w Żabkę, powiedział wtedy: „Od momentu nabycia spółki przez fundusz, znacząco zwiększyliśmy tempo wzrostu, otwierając ponad 500 sklepów rocznie, dwukrotnie zwiększyliśmy wielkość sieci, potroiliśmy jej przychody i prawie czterokrotnie zwiększyliśmy wartość EBITDA. Wśród naszych kluczowych inicjatyw znalazły się: wzmocnienie relacji i współpracy z franczyzobiorcami, a także wprowadzenie strategii zorientowanej na klienta oraz zaspokojenie jego zmieniających się potrzeb.”

Ponad 950 sklepów Carrefour w Polsce

Carrefour posiada w Polsce ponad 950 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci centrów handlowych, centrów logistycznych i przeładunkowych oraz stacji paliw.

Sieć rozpoczęła działalność w Polsce w 1997 roku, otwierając swój pierwszy hipermarket w Łodzi.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która powstała w 1959 roku w Annecy we Francji.

Kamienie milowe w rozwoju sieci Carrefour w Polsce

1997 r. Otwarcie pierwszego hipermarketu Carrefour w Łodzi

2000 r. Przejęcie sieci marketów Champion i Globi

2001 Otwarcie CH Morena w Gdańsku - pierwszego centrum handlowego Carrefour

2003 r. Wprowadzenie do sprzedaży pierwszych produktów Marki Własnej Carrefour

2005 r. Przejęcie sieci hipermarketów Hypernova

2006 r. Wprowadzenie programu lojalnościowego „Rodzinka”

2007 r. Otwarcie pierwszego sklepu franczyzowego

2007 r. Przejęcie sklepów sieci Ahold Polska

2013 r. Przejęcie olsztyńskiej sieci supermarketów RAST

2014 r. Uruchomienie aplikacji mobilnej Mój Carrefour

2015 r. Przejęcie sieci sklepów specjalistycznych Galerie Alkoholi

2015 r. Uruchomienie sklepu internetowego Carrefour

2015 r. Otwarcie centrum szkoleniowo-konferencyjnego „Smak Kariery”

2016 r. Otwarcie nowoczesnego hipermarketu Carrefour w Galerii Posnania

2017 r. Wdrożenie strategii omnikanałowej

2017 r. Otwarcie inkubatora dla startupów C4 Retail Lab

2018 r. Przyjęcie strategii Transformacji Żywieniowej i start kampanii Act For Food

2019 r. Otwarcie pierwszego sklepu Carrefour BIO

2019 r. Otwarcie pierwszego sklepu samoobsługowego

2020 r. Uruchomienie usługi Carrefour Sprint w Polsce

2020 r. Start usługi Tank&GO na stacjach paliw Carrefour

2021 r. Wdrożenie technologii blockchain dla produktów spożywczych

2021 r. Otwarcie stref Tex BIO z ofertą odzieży ekologicznej