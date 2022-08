Wiceminister rolnictwa: Chwilowe problemy z żywnością w sklepach to gry rynkowe sieci handlowych

- W sklepach mogą wystąpić chwilowe perturbacje, ale są to najczęściej gry rynkowe sieci handlowych. To może destabilizować rynek. Obserwujemy teraz, że na półkach sklepowych nie ma cukru. Nie oznacza to jednak, że nie wyprodukowaliśmy dostatecznej ilości cukru, tylko że sieci handlowe chcą zaopatrywać się w cukier po tych cenach, które były kontraktowane rok temu, ale sprzedawać go drożej, za ok. 5,5 zł za 1 kg. Producenci cukru, w tym Krajowa Spółka Cukrowa, nie chcą godzić się na ten stan rzeczy. Chcą uzyskiwać ceny rynkowe. Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Pamiętamy np. kłopoty z makaronem w czasie pandemii. Nie ma wątpliwości, że cukier w Polsce jest, a nasz kraj jest również jego eksporterem i trzecim co do wielkości producentem w UE - odpowiedział na pytanie "DGP" Rafał Romanowski.

- Jednym z pomysłów sprzeciwiających się dyktatowi sieci handlowych jest powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. Wiele zrobiono w Polsce i za granicą, aby do konsolidacji firm, które pozostały w polskich rękach, nie doszło. Na szczęście udało się w końcu to przeprowadzić. Koncern docelowo ma się rozwijać i nie koncentrować tylko na obecnym aspekcie działalności, a więc produkcji cukru, skupie zbóż, produkcji materiału siewnego itp. Będziemy podejmować konkretne działania i pozyskiwać środki, aby tworzyć takie podmioty, które będą się zajmowały skupem owoców i ich przygotowaniem do sprzedaży oraz przetwórstwem - dodał.

