Wiceprezes Blue City: Dajcie nam niedziele!

Potrzebujemy powrotu do handlowych niedziel - uważa wiceprezes Blue City, fot. materiały prasowe

Spadek sprzedaży u naszych najemców handlowych był widoczny od czasu, kiedy koranawirus pojawił się w Polsce i klienci zaczęli ograniczać ich odwiedzanie. Właściciele sklepów już wtedy zarabiali mało, ale teraz nie zarabiają wcale. A przecież muszą zapłacić pracownikom, dostawcom, uregulować opłaty za wynajem lokali. Z czego? W naszym centrum handlowym mamy ponad 200 najemców. Większość będzie miała kłopoty finansowe - mówi Yoram Reshef, wiceprezes Centrum Handlowego Blue City w Warszawie.





- Potrzebujemy powrotu do handlowych niedziel, które są drugim dla handlu najlepszym dniem w tygodniu. Zaapelujmy wspólnie do rządzących, aby nie bali się związków zawodowych. One również muszą zrozumieć, że powrót niedziel handlowych, oczywiście na określony czas, np. na rok to szansa dla nas wszystkich – pracowników handlu, właścicieli sklepów, centrów handlowych, ale również dostawców i producentów towarów. Handel jest ważną częścią gospodarki - argumentuje Yoram Reshef.

Pomóc powinni pomóc również właściciele centrów handlowych. - To nasz obowiązek. W takiej sytuacji nie można zasłaniać się umowami najmu, ale centra handlowe również mają zobowiązania – kredyty, opłaty eksploatacyjne, zatrudnionych pracowników i firmy podwykonawcze. Pomóc mogą wspólne działania. Jeśli banki pomogą nam (a są takie przesłanki) przesunąć raty kredytów, mielibyśmy oddech, żeby pomoc najemcom - mówi przedstawiciel Blue City.