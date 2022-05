Wiceprezes Gomez: Sprawna logistyka to krok w kierunku dalszej ekspansji zagranicznej

Co skłoniło Państwa do rozbudowy zaplecza lgistycznego?

GOMEZ w maju tego roku obchodzi 18-lecie działalności. Pozycja marki na rynku jest ugruntowana, mamy grono zaufanych klientów. Najważniejsze jest to, by szybko i efektywnie odpowiadać na oczekiwania klientów i zmieniające się realia rynkowe. Stale poszerzamy ofertę, ponieważ klienci w jednym miejscu chcą mieć jak największy wybór spośród topowych marek. Mamy potężne centrum logistyczne i ciągle usprawniamy procesy magazynowe, dzięki czemu przesyłki docierają do klientów jeszcze szybciej. Wydłużyliśmy także termin zwrotów. Jeżeli klient zdecyduje się oddać dany produkt, ma na to 30 dni. Rozwijamy także aplikację mobilną. Wprowadziliśmy m.in. tryb dark mode, filtrowanie produktów wg preferencji klienta, rozbudowaliśmy zakładkę "sale" ze szczegółowym podziałem na kategorie. Dzięki aplikacji można wygenerować listę ulubionych produktów i w dowolnym momencie powrócić do ich przeglądania. Jest ona zintegrowana z kontem klienta w e-sklepie, zatem zakupy można sfinalizować online. Niezależnie od kanału sprzedaży klient ma dostęp do tej samej oferty.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce: technologia, logistyka, konkurencja?

Z pewnością te trzy obszary decydują o dynamicznym rozwoju e-commerce. Z naszego punktu widzenia kluczowa jest logistyka. Aby aktywnie prowadzić globalną działalności i terminowo realizować dostawy dla 12 rynków, musieliśmy zapewnić profesjonalne zaplecze. Centrum Dystrybucyjne w Swadzimiu zostało podzielone na trzy kluczowe strefy: przyjęć, wysyłki, zwrotów i reklamacji. Wszystko po to, by skuteczniej wykorzystywać przestrzeń magazynową i pracować jeszcze wydajnej. Zależy nam na scentralizowaniu wszystkich procesów, dzięki czemu będziemy przygotowani na dynamiczne wzrosty zamówień. W przyszłości planujemy wprowadzić robotyzację podstawowych procesów, które usprawnią pracę naszego zespołu. Decyzja o pozyskaniu kolejnej powierzchni magazynowej w Swadzimiu to także naturalny krok do dalszej ekspansji.

Teraz planujecie ekspansję na rynek niemiecki i włoski. Czym chcecie podbić zagranicznych klientów?

Do tej pory udawało nam się z dużym sukcesem prowadzić sprzedaż na rynkach tzw. nowej Unii Europejskiej. Pierwszy kraj starej unii - Grecja pokazał, że sprzedaż na taki rynek może być prowadzona z sukcesem. Wybór dwóch dużych rynków europejskich nie jest przypadkowy. Nasze portfolio to równolegle budowany i rozwijany bardzo komercyjny "miks" zarówno anglosaskich jak i włoskich marek premium. Dla Niemców nasz sklep będzie ciekawą ofertą ich ulubionych marek wzbogaconą świetnym asortymentem marek włoskich, dla Włochów zaś odwrotnie. Znajdą wyselekcjonowane kolekcje znanych im marek, z kontrofertą marek o pochodzeniu anglosaskim. Niemcy są dla nas atrakcyjnym rynkiem też ze względu na bliskość i łatwość logistyki. Rynek włoski cechuje zaś wysoka chłonność przy stosunkowo niskiej konkurencyjności. Rynek ten od lat oparty był na tysiącach wręcz multibrandów premium funkcjonujących w tradycyjnym ujęciu. Chcemy uruchomić sprzedaż na kolejnych rynkach. Aktualnie sprawdzamy ich potencjał, zwyczaje zakupowe konsumentów oraz jak aktywna jest konkurencja. Na tym etapie nie chcielibyśmy jednak dzielić się szczegółami w tym zakresie.

tasmociag/mat. prasowe

Czy marki premium mają siłę przebicia w czasach kryzysu ekonomicznego?

W naszym segmencie sprzedaż spowolniła w początkach pandemii. Wynikało to z poczucia powszechnej niepewności, konsumenci byli zainteresowani przede wszystkim zakupem towarów pierwszej potrzeby. Teraz z kolei mamy do czynienia z niestabilną sytuacją geopolityczną na Wschodzie, co z pewnością ma wpływ na decyzje zakupowe. Jednak marki premium mają i będą miały swoich zwolenników. Klienci GOMEZ robią zakupy w sposób świadomy. Wiedzą, że jeżeli za dany produkt zapłacą więcej, to ten – ze względu na jakość materiału i profesjonalne wykonanie – posłuży im dłużej, nawet kilka sezonów. Tu dotykamy aspektu zrównoważonej mody, co dla nas w GOMEZ jest ważne. Obok marek premium i luksusowych do rodziny GOMEZ dołączamy także te, które powstają w duchu less waste.