Wiceprezes LPP: Transformacja handlu jest nieodwracalna

Jak firma LPP realizuje postulaty dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP: - W LPP mamy świadomość, że każda firma może rozwijać się w sposób zrównoważony i rzetelnie realizować swoje zobowiązania w tym obszarze tylko wtedy, gdy jej plany biznesowe są zintegrowane z działaniami na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje. W praktyce oznacza to, że stawiając kolejne kroki, uwzględniamy nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również wyzwania klimatyczne czy społeczne. Działając na poziomie strategicznym, wpływamy na działanie całego łańcucha dostaw i wprowadzamy realne zmiany na wielu polach. Nasz cel to przede wszystkim produkować mądrzej, ale jako firma odzieżowa działająca na rynku międzynarodowym wychodzimy z założenia, że nie wystarczy wyprodukować T-shirt z organicznej bawełny. Należy zadbać o jego dystrybucję, opakowanie czy bezpieczeństwo chemiczne, a także osoby zaangażowane w cały proces. Dlatego od blisko dwóch lat wdrażamy zobowiązania podjęte w ramach naszej drugiej strategii zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia zmiany w każdym z etapów działalności - od wyboru surowców, dostawców, poprzez transport i logistykę, aż po sieć sprzedaży.

Sukcesywnie zwiększamy udział produktów przyjaznych środowisku we wszystkich markach, dzięki czemu w 2020 r. już niemal co piąty produkt pochodził z linii Eco Aware, a we flagowym Reserved było to co trzecie ubranie. W kanale e-commerce usunęliśmy 100 proc. plastiku z opakowań do wysyłki zamówień marek Mohito i Reserved, a w pozostałych markach wykorzystujemy wyłącznie folię z recyklingu. Wprowadziliśmy także dywersyfikację gabarytów przesyłek, co pozwoliło zminimalizować zużycie surowców, wyeliminować sztuczne wypełniacze, zoptymalizować wielkość przesyłek kurierskich i ograniczyć liczbę kursów w transporcie do klientów. W efekcie podjętych działań w ciągu zaledwie 12 miesięcy zredukowaliśmy zużycie plastiku aż o 300 ton. Łącznie, w ciągu ostatnich 4 lat zmiany te pozwoliły na wyeliminowanie z opakowań już 570 ton jednorazowego plastiku.

Dążymy do neutralizacji naszego wpływu na otoczenie również w obszarze zaopatrzenia sieci stacjonarnej. W tym celu wdrożyliśmy proces standaryzacji kartonów zbiorczych, który pozwolił na ich optymalne wykorzystanie i ponowne użycie w transporcie odzieży z magazynów do sklepów stacjonarnych. W skali roku przyczynia się to do ochrony przed wycinką nawet kilkudziesięciu tysięcy drzew. Przystąpiliśmy też do inicjatywy Canopy, aby wspierać naszymi działaniami ideę zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych. Z kolei w ubiegłym roku jako pierwsza polska firma dołączyliśmy do międzynarodowej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals, której celem jest dążenie do wyeliminowania z fabryk szkodliwych substancji chemicznych w procesach produkcyjnych.

Kompleksowe podejście do odpowiedzialnej produkcji to także działania inicjowane we współpracy z dostawcami. Chcąc ograniczyć wpływ naszej działalności na otoczenie, wymagamy od współpracujących z nami fabryk określonych standardów produkcji. W tym obszarze naszym celem na najbliższe lata jest realizacja wdrożonego w 2020 r. programu Eco Aware Production. Głównym jego założeniem jest redukcja zużycia wody i energii w procesie wytwarzania odzieży poprzez wypracowanie standardów jakościowych oraz środowiskowych, takich jak m.in. wykorzystanie w zakładach produkcyjnych systemów odzyskiwania energii czy wprowadzenie zamkniętego obiegu wody.

Pamiętając jednocześnie o tym, że każda firma powinna zaczynać zmiany od siebie, inwestujemy w „zielone rozwiązania” w naszych budynkach. Jednym z przykładów jest instalacja 4000 paneli fotowoltaicznych na dachu nowo powstającego Centrum Dystrybucyjnego LPP w Brześciu Kujawskim, które będą zasilać obiekt energią ze słońca o łącznej mocy 1,5 MW. Stawiamy również na ekologiczne źródła w innych obiektach – na mocy umowy podpisanej z FIGENE Energia od 2023 r. większość naszych budynków biurowych oraz Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim będą przez kolejne 10 lat zasilane energią pochodzącą z farm wiatrowych.

Co z perspektywy biznesu modowego generuje największy ślad węglowy?

Wszystkie działania podejmowane w ramach obowiązującej strategii LPP mają nas doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 o 15% do 2025 r. Punktem wyjściowym do przyjęcia tego celu było zrozumienie złożoności wpływu branży odzieżowej na otoczenie, na którą składa się wiele elementów – od wyboru surowców, dostawców, poprzez transport i logistykę, aż po sieć sprzedaży. Dokonanie pomiaru wyjściowego pozwoliło nam dostrzec, że emisje gazów cieplarnianych powstałe w wyniku bezpośredniej działalności firmy, tj. funkcjonowania biur i salonów sprzedaży oraz centrów dystrybucyjnych, stanowią ok. 10% całej wartości emisji LPP. Pozostałe 90% przypada na emisje związane z działalnością pośrednią, czyli etapem produkcji, pozyskania surowców czy użytkowania produktów przez klientów. Oznacza to, że wyzwaniem jest nie tylko ograniczanie poziomu własnych emisji, ale też monitorowanie ich i minimalizacja w całym, złożonym i rozproszonym łańcuchu dostaw, w szczególności na poziomie zewnętrznych dostawców i producentów surowców.

Gdzie zatem znaleźć złoty środek pomiędzy zrównoważonym rozwojem a konsumpcją?

Znalezienie złotego środka pomiędzy kwestiami ekonomicznymi a zobowiązaniami względem środowiska nie jest proste. Punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi jest fakt, że transformacja branży handlowej – nie tylko odzieżowej, ale wszystkich producentów dóbr konsumpcyjnych – jest nieodwracalna. Nie można więc snuć planów biznesowych oderwanych od rzeczywistości, bez uwzględnienia stojących przed nami wyzwań środowiskowych. W przypadku LPP kluczowe znaczenie ma to, że jesteśmy firmą rodzinną, co wiąże się z fundamentalną zmianą myślenia o biznesie – zamiast krótkofalowych zysków liczy się perspektywa długoterminowa, gdzie istotna jest odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Z myślą o nich chcemy się rozwijać w sposób zrównoważony, co nie raz wiąże się z koniecznością realizacji kosztochłonnych inwestycji. Odpowiedzialność społeczna wiąże się zatem z koniecznością znalezienia złotego środka pomiędzy działaniami biznesowymi, które determinują stabilną sytuację finansową przedsiębiorstwa i jednocześnie transformacją biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście pomocna okazuje się analityka, która pozwala nam precyzyjnie celować w gusta klientów i dopasowywać zatowarowanie do rzeczywistego zapotrzebowania, ograniczając tym samym zjawisko nadprodukcji. W perspektywie długofalowej ważna będzie z kolei edukacja rynku i wskazanie alternatywy pozwalającej na racjonalizację konsumpcji. Jednym ze sposobów na to są kolekcje premium, które wdrażamy we flagowym Reserved. Wyższa jakość produktów premium, ale i ich ponadczasowy design sprawiają, że klienci na dłużej pozostawiają je w swoich szafach. Równolegle rozwijamy we wszystkich naszych markach kolekcje Eco Aware produkowane w bardziej zrównoważonych procesach oraz pracujemy nad odpowiednim doborem materiałów i surowców do produkcji odzieży – np. materiały pochodzące od zwierząt jak wełna – mają największy ślad węglowy, poszukujemy więc alternatywnych surowców, bardziej przyjaznych środowisku. Jednocześnie edukujemy odbiorców, że zużyte przez nich ubrania nie muszą trafiać na śmietnik. W wybranych sklepach naszych marek dajemy możliwość zostawiania niepotrzebnych ubrań, które kolejno przekazujemy do osób dotkniętych kryzysem bezdomności. W ten sposób wspólnymi siłami rozwijamy coraz bardziej popularny w społeczeństwie trend nadawania drugiego życia odzieży.