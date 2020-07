Więcej firm wróciło do prowadzenia procesów rekrutracji

Badania nastrojów wśród pracowników pokazują, że strach o pracę osłabł, a pracodawcy z większym optymizmem podchodzą do rekrutacji. 58% firm zapytanych przez Gi Group oraz Grafton Recruitment w lipcu br.* prowadzi procesy rekrutacyjne.

To o 4 punkty procentowe więcej niż pod koniec kwietnia, kiedy nowych pracowników rekrutowało 54% organizacji. Zdecydowanie mniej firm deklaruje zamrażanie nowych zatrudnień. W lipcu decyzję o zamrożeniu zatrudnienia podtrzymywało 23% firm. To spadek o 11 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem –wtedy było to 34%. Mniej pracodawców zwalnia –i to zarówno gdy chodzi o stałych pracowników, jak i tymczasowych. Odsetek firm redukujących zatrudnienie spadł do 3% (to mniej o 2 punkty procentowe w porównaniu z II kwartałem).

Z danych z lipca wynika, że powoli sytuacja w branży produkcyjnej się poprawia. 30% firm produkcyjnych zawiesiło nowe rekrutacje, to o 8 punktów procentowych mniej niż w kwietniu.

W branży IT, która najmniej ucierpiała na pandemii, tylko 17% firm nadal nie zatrudnia nowych pracowników. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku korporacji –tu jeszcze 15% organizacji nie wznowiło procesów rekrutacyjnych, w pozostałych sytuacja wróciła do normy.