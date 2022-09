Więcej książek w małych Empikach

Klienci będą mogli wybierać nawet spośród 8 tys. różnych tytułów w jednym sklepie w mniejszym formacie.

Zmiana jest wynikiem dogłębnych analiz zwyczajów zakupowych klientów w każdym z salonów z tej grupy. Wdrożenie jest już w finalnej fazie – zakończy się w IV kwartale 2022 r.

Rozwój oferty książkowej – nie tylko online, ale i stacjonarnie

W okresie pandemii znacząco przyspieszył e-commerce, ale aktualnie silny jest trend powrotu klientów do zakupów stacjonarnych.



Wracają jednak z odmiennymi oczekiwaniami – ważny jest dla nich możliwie szeroki wybór produktów dostępnych od ręki w sklepach zlokalizowanych po sąsiedzku. Z pogłębionych analiz przeprowadzonych przez Empik na formacie mniejszych sklepów, stanowiących blisko 48% całej sieci – wynika, że każdy z nich ma swój specyficzny profil klienta o określonych potrzebach i preferencjach czytelniczych. Dzięki tym analizom byliśmy w stanie określić, jakie kategorie książek są najpopularniejsze – najchętniej kupowane w danym salonie i w jakim obszarze istnieje realna potrzeba rozbudowania oferty dostępnych tytułów - tłumaczy Michał Kowalczyk, menadżer kategorii w dziale Książka.

Empik: Więcej tytułów dostępnych od ręki

Aby jeszcze lepiej dopasować ofertę do oczekiwań klientów, Empik zdecydował o rozszerzeniu katalogu książek dostępnych na półkach ponad 150 salonów – średnio o 10%. Asortyment jest powiększany w kategoriach, które były już obecne w poszczególnych Empikach – dotyczy to zarówno nowości, jak i tytułów tzw. backkatalogowych. W ten sposób klienci mogą wybierać książki z szerokiej oferty, nie ograniczając się tylko do premierowych tytułów czy bestsellerów. W jednym salonie jest to nawet 8 tys. różnych pozycji książkowych. Proces wdrożenia zmian jest w toku i zakończy się w IV kwartale 2022 r.