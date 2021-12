Więcej mody damskiej w salonach Vistula

Pierwszy salon Vistula w nowym koncepcie przywitał klientów w weekend. Lokal w centrum handlowym Silesia w Katowicach został powiększony ze 167 do 300 mkw. Większy metraż pozwala na ekspozycję szerokiego asortymentu marki, która dziś obok mody formalnej oferuje również szeroki wybór produktów casual. Większa przestrzeń została przeznaczona na kolekcję damską Vistula Woman. Marka ma w planach jej rozwój i sukcesywne zwiększanie udziału w portfolio. Ponadto, znacznie poszerzona została część z akcesoriami.

Ekspozycja kolekcji na jednym poziomie

Nowością w salonie Vistula jest ekspozycja całej kolekcji na jednym poziomie. – Taki sposób ekspozycji stosujemy w naszej sieci po raz pierwszy. Pozwala on pokazać całe spektrum asortymentu oraz ułatwić klientom podjęcie decyzji zakupowej, dzięki budowaniu w ekspozycji całych sylwetek. Klienci mogą korzystać z gotowych stylizacji lub inspirując się nimi sami skomponować własne. Zadbaliśmy też o komfort odwiedzających salon. Wygodę zakupów w Vistuli mają podnosić m.in. jasne, przestronne wnętrze oraz wydzielone strefy przymierzalni dla kobiet i mężczyzn – mówi Marcin Rydz, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji VRG.



Powierzchnię salonu wykończono z wykorzystaniem wielu faktur, które dzięki odpowiednio zaprojektowanemu oświetleniu, dają efekt niepowtarzalności wnętrza oraz doskonale akcentują kolekcję. Charakterystycznym elementem sklepu jest m.in. jasna posadzka o wyrazistej, widocznej strukturze kwarcu. Klientów wita w salonie witryna, w której dominuje wielkogabarytowy ekran. Są na nim eksponowane materiały kampanijne Vistuli i sezonowe oferty marki.

Obsługa w modelu omichannel

Kolejne dwa sklepy Vistuli w nowym formacie będą otwarte już w pierwszym półroczu 2022 roku. Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek, podkreśla:

– Aktywnie realizujemy nasze założenia dotyczące rozwoju sieci. Na koniec 2021 roku będziemy operować na 52 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni. Wśród naszych ambicji na 2022 rok jest m.in. wzrost powierzchni handlowej dzięki otwarciom większych salonów. Stawiamy na obsługę klienta w modelu omnichannel, a nowoczesne, świetnie zlokalizowane salony stacjonarne są jednym z ważnych elementów tej strategii - mówi.



Nowy koncept salonów Vistula to nie pierwsza nowość w sieci VRG w bieżącym roku. Od maja zmieniony format rozwija również marka Wólczanka. Salony marki są również znacznie większe niż dotychczas wykorzystywane punkty, co pozwala wyeksponować coraz szerszą kolekcję Wólczanki – będącej dziś marką total look zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Na koniec trzeciego kwartału br. marki VRG (Vistula, Bytom, Wólczanka, W.KRUK i Deni Cler) były dostępne dla klientów w 552 sklepach na terenie 106 miast. Do końca przyszłego roku Grupa planuje rozwinąć powierzchnię handlową do 55 tysięcy metrów kwadratowych (co będzie oznaczało wzrost o ok. 4 proc. r/r).