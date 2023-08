Wiejskie Ziemniaczki w nowym wydaniu

Produkowane z ziemniaków pochodzących od polskich rolników chipsy, to zestaw smaków inspirowanych rodzimą kuchnią. Marka przeszła transformację i pojawia się na rynku w zmienionej szacie graficznej oraz z ulepszoną recepturą. Ta ostatnia zmiana dotyczy redukcji soli. Smaki: Masło z solą, Koperek, Cebulka, Papryka, Wędzonka, Twarożek będą miały jej o 25% mniej. Ponadto warianty: Masło z solą, Koperek, Cebulka, Papryka, Wędzonka, Twarożek, Kocioł Drwala oraz Śmietanka z Cebulką nie zawierają dodatku wzmacniaczy smaku.

- Wiemy, że dla naszych konsumentów najważniejszy jest smak. Dlatego opracowując nowe receptury przede wszystkim dbamy o to, aby go zachować. Tak jest w przypadku nowej odsłony Wiejskich Ziemniaczków. Redukcja soli w naszych produktach to jeden z kluczowych celów jakie postawiliśmy sobie długofalowo i umieściliśmy w raporcie zrównoważonego rozwoju Lorenz. Wiejskie Ziemniaczki mają jej o 25% mniej niż dotychczas, ponadto produkujemy je bez dodatku wzmacniaczy smaku, utrzymując przy tym wyjątkowy, lubiany przez naszych konsumentów smak chipsów – mówi Aleksandra Paciorek, Kierownik ds. Marki, PR i Komunikacji Korporacyjnej Lorenz.

#mniej plastiku

Nowe Wiejskie Ziemniaczki to również mniejsza ilość plastiku w opakowaniu. Redukcja w tym obszarze także wynika z celów strategicznych firmy, która zobowiązała się do 2025 r. ograniczyć ilość plastiku w opakowaniach swoich produktów o 15%. Skrócenie folii o 1 cm wpisuje się w misję firmy oznaczoną specjalnym hashtagiem #mniej plastiku.

Informacja o tym znalazła się z tyłu opakowania, które dzięki użyciu mniejszej liczby kolorów, wygląda inaczej niż dotychczas. Ponadto zawiera opisy wartości i składników produktu, kod QR oraz logotyp firmy. Front opakowania także się zmienił. Umieszczone zostały tam ikony odpowiedzialności, a także informacje o braku dodatku wzmacniaczy smaku, redukcji soli i pochodzeniu ziemniaków oraz oznaczenie Nasza misja #mniej plastiku.