Większe uprawnienia ZUS: Furtka dla nadużyć czy droga do walki z wyłudzeniami zasiłków?

W świetle nowego prawa ZUS będzie miał rozszerzone uprawnienia. Autorzy projektu podkreślają, że celem nowelizacji jest zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości zasiłku. Czy faktycznie nowe przepisy pomogą w walce z nadużywaniem zwolnień lekarskich?

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada rozszerzenie uprawnień pracowników ZUS. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy, wyjaśnia, że zmiana oznacza tak naprawdę nadanie ZUS-owi uprawnień (quasi)policyjnych i śledczych.

Wojciech Nagel, ekspert BCC, podkreśla, że rozszerzenie uprawnień to dobry pomysł, jeżeli ma charakter czasowy i dotyczy na przykład walki z pandemią lub klęską żywiołową. Jeśli natomiast pomysł ma być wprowadzony na trwałe do systemu prawnego - to nie.

