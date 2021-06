Większość marketów Intermarché jest otwarta w niedziele

Większość sklepów sieci Intermarché jest otwarta w każdą niedzielę, fot. za Twitter/Kamil Heyka

Trzy miesiące po wdrożeniu testowego rozwiązania, większość sklepów sieci Intermarché jest otwarta w każdą niedzielę. W gazetkach promocyjnych detalista informuje o możliwości zrobienia zakupów przez 7 dni w tygodniu - czytamy na bankier.pl.

Intermarché początkowo zdecydowało się na wdrożenie nowego rozwiązania w 15 swoich placówkach. Klienci mogli przez 7 dni w tygodniu zrobić zakupy i nadać lub odebrać paczkę w punkcie InPost, znajdującym się na terenie marketu.

W marcu br. sieć przesłała do naszej redakcji oświadczenie: - Z uwagi na intensywny rozwój e-commerce, który ma bezpośrednie przełożenie na liczbę (...) paczek, widoczne jest także zwiększone zapotrzebowanie na punkty, które oferują takie usługi i są zlokalizowane w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Z tego względu część właścicieli supermarketów Intermarché podpisała umowy z operatorami pocztowymi. Na mocy tych umów, sklepy oferują klientom także usługi pocztowe, co może wiązać się z ich otwarciem we wszystkie niedziele. Podejmowane przez właścicieli działania w tym zakresie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa - czytamy w komentarzu firmy. Sieć podkreślała, że supermarkety Intermarché oraz stacje paliw pod tym samym szyldem prowadzą niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na politykę personalną, godziny otwarcia sklepu, a także zarządzanie swoim przedsiębiorstwem.

Markety Intermarché są czynne w niedzielę krócej niż w zwykłe dni - zazwyczaj do godziny 17,18, 19 lub 20.