Problem otyłości dotyka 23,2% polskiego społeczeństwa, umieszczając kraj nad Wisłą na szóstym miejscu w Europie.

WHO apeluje o wprowadzenie podatku cukrowego, który ma zapobiec fali otyłości wśród dzieci i dorosłych.

Czekoladowe Mikołaje, ale bez twarzy i ostrzeżeń o nadmiarze cukru: tak wyglądają słodycze w Chile. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinno to sprawić, że czekolada będzie mniej atrakcyjna dla dzieci. Chile wprowadziło surowe przepisy dotyczące produktów o wysokiej zawartości cukru i soli od 2016 roku.

Według WHO podobne środki powinny podjąć inne kraje globu. Przemysł spożywczy potrzebuje podobnie surowych ograniczeń jak przemysł tytoniowy, informuje na swoim profilu Światowa Organizacja zdrowia.

Większy podatek na słodycze?

Żaden kraj europejski nie jest na dobrej drodze do powstrzymania narastającego problemu otyłości do 2025 roku. Ja k wynika z najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU), problem otyłości po 20 roku życia dotyka 21,5 % procenta europejskiej populacji.

Większy podatek na cukier? WHO walczy z otyłością, fot. canva

Najwyższy wskaźnik ma Wielka Brytania , gdzie z otyłością walczy już 27,3% mieszkańców wysp. Na drugim miejscu jest Irlandia, z wynikiem 25,5%. Trzecie miejsce przynależy do Czech, gdzie otyłość dotyka 23,8% mieszkańców po 20 roku życia. Polska aktualnie znajduje się na szóstym miejscu w Europie, dotykając 23,2% polskiego społeczeństwa.

Do tej pory aspekty ekonomiczne często brały górę nad zdrowiem. Dlatego WHO zaleca opodatkowanie niezdrowej żywności. Niektóre kraje w Europie postanowiły skierować specjalną kampanię reklamową, która będzie skierowana do dzieci i dorosłych. Ma ona mieć charakter prewencyjny i przypomnieć społeczności, że problem z otyłością zaczyna się w dzieciństwie.