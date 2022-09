Wielka Loteria Wroclavii: do wygrania wycieczka do USA

Kto nie chciałby wyjechać na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych albo przejechać się własnym, kultowym, włoskim skuterem? Teraz to jak najbardziej możliwe. Centrum Handlowe Wroclavia zaprasza do udziału w loterii, która potrwa od 9 do 24 września. Całkowita pula nagród wynosi ok. 80 tys. zł.