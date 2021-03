Wielkanoc 2021: Tradycje wygrywają z poczuciem zagrożenia

Wielkanoc w cieniu pandemii, fot. shutterstock

65% osób zamierza przygotować wszystkie posiłki w domu, a 35% respondentów część jedzenia zamówi - wynika z najnowszego badania Inquiry dotyczącego sposobu spędzania Wielkanocy. Z kolei z badania Twisto wynika, że tegoroczne zakupy wielkanocne będą oszczędne.

Polacy obawiają się koronawirusa znacznie mniej, niż to miało miejsce rok temu. Obecnie nieco ponad połowa z nas (55%) deklaruje, że boi się zarażenia (suma odpowiedzi „bardzo się boję” i „raczej się boję”). Z kolei rok temu aż 71% osób odpowiedziało, że boi się zarażenia. Oznacza to bardzo wyraźny spadek obaw przed COVID-19.

Nadal większość z nas planuje spędzić święta tylko w gronie najbliższej rodziny w obrębie jednego gospodarstwa domowego – 63% osób deklaruje brak odwiedzin rodziny i najbliższych w tym czasie, jednak rok temu aż 83% osób zamierzało zostać w domach.

Połowa spośród osób, które z okazji świąt nie zobaczą się z rodziną brak najbliższych jest postrzegany jako dotkliwy, jednak jest to o 9 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku. Brak najbliższych podczas świąt jest bardziej negatywnie odczuwany przez kobiety niż przez mężczyzn oraz przez osoby w wieku 55+ w porównaniu z młodszymi.

Wyraźnie więcej osób niż roku temu deklaruje, że przygotuje „takie same Święta jak zazwyczaj” (35% vs 18%), a całkowita rezygnacja z obchodzenia świąt wielkanocnych jest rzadsza (12% vs 19%). Takie osoby zdecydowanie rzadziej niż w 2020 roku opowiadają, że powodem braku obchodzenia świąt jest obecna sytuacja, w której ciężko lub nawet nie powinno się świętować.

Nie zmienia się postawa Polaków wobec samodzielnego przygotowywania potraw – dokładnie tak jak rok temu 65% osób zamierza przygotować wszystkie posiłki w domu, a 35% respondentów część jedzenia zamówi. Zamawianie części potraw jest szczególnie popularne wśród najmłodszej grupy osób w wieku 18-24 lata, wśród których aż 45% osób planuje skorzystać z takiego rozwiązania. Częściej decydują się na to mężczyźni niż kobiety (42% vs 24%). Ważną motywacja do zakupu części potraw jest wsparcie lokalnych firm

Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, dodaje: Polskie społeczeństwo dostosowało się do życia w czasie pandemii, a w wielu wypadkach wielkanocne tradycje wygrywają z poczuciem zagrożenia.

Z kolei z badania Twisto wynika, że tegoroczne zakupy wielkanocne będą oszczędne. 40 proc. z nas zamierza sięgnąć po oszczędności, by sfinansować świąteczne i wiosenne wydatki. Co piąty Polak chciałby odroczyć płatność za wielkanocne wydatki na po świętach, gdyby było to możliwe bez dodatkowych kosztów - wynika z badania IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Twisto.