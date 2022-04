Wielkanoc 2022: 6 proc. Polaków nie będzie świętować, ponieważ nie ma za co

Tegoroczne Święta Wielkanocne 31 proc. Polaków będzie obchodzić skromniej.

6 proc. badanych deklaruje, że ze względu na pustki w portfelu nie będzie świętować wcale. Kolejne 6 proc. nie ma wydatków, bo świąt nie obchodzi. Jedynie 2 proc. decyduje się sięgnąć głębiej do kieszeni.

Dwa lata pandemii, a teraz presja wojny w Ukrainie, to już trzecie Święta Wielkanocne, które organizowane są w warunkach dalekich od normalności. Nawet, gdy staramy się żyć tak jak zwykle, nie da się uniknąć lęków i obaw, również w sferze finansów. M.in. z tego powodu tegoroczne Święta Wielkanocne 31 proc. Polaków będzie obchodzić skromniej. Głównym powodem do zaciskania pasa obok niepewności jaką wprowadził w życie konflikt za wschodnią granicą jest panująca drożyzna. 6 proc. badanych deklaruje, że ze względu na pustki w portfelu nie będzie świętować wcale. Kolejne 6 proc. nie ma wydatków, bo świąt nie obchodzi. Jedynie 2 proc. decyduje się sięgnąć głębiej do kieszeni m.in. by tym razem spotkać się w większym gronie lub wyjechać. Ale najwięcej osób, bo ponad połowa (55 proc.) zamierza celebrować Wielkanoc 2022 tak jak wcześniej – wynika z badań Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Problem w tym, że aby obchodzić święta choćby tak jak w zeszłym roku, trzeba na nie wydać więcej. Tylko żeby zastawić tak samo stół konieczne jest o niemal 10 proc. więcej pieniędzy na żywność. Nie wspominając o kosztach przejazdów do rodziny po tym jak paliwo zdrożało o jedną trzecią - wynika z danych GUS.

Wydatki świąteczne wśród 75 proc. Polaków nie przekroczą 500 złotych

Średnio Polacy przewidują przeznaczyć na święta 538 zł. Trzy czwarte chce wyłożyć nie więcej niż 500 zł. Najliczniejsza grupa deklaruje kwotę 401-500zł (23 proc.). Wyższym wydatkom sprzyja wyższe wykształcenie (621 zł, w stosunku do 471 zł wśród pozostałych osób) oraz posiadanie dzieci (577 zł, w stosunku do 467 zł wśród osób, które dzieci nie mają).

Wielkanoc to przyczyna problemów finansowych dla co dziesiątego Polaka

Pytanie, czy uda się działać zgodnie z planem i nie przekroczyć założonego budżetu? W niektórych przypadkach mogłoby to spowodować przykre konsekwencje dla domowych finansów, szczególnie, że co dziesiąty badany już przewiduje, że wydatki świąteczne oznaczają dla niego kłopoty. W grupach wiekowych od 18 do 44 roku życia takie obawy ma nawet do 15 proc. ankietowanych. Prawie co czwarty respondent (23 proc.) nie potrafi na razie zawyrokować jaki wpływ świąteczne wydatki będą miały ostatecznie na jego sytuację finansową. Komfort świętowania, bez stresu związanego z pieniędzmi, ma dwie trzecie badanych.